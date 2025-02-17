Не мойте волосы в этой воде, чтобы избежать ломкости и сильного спутывания

Чем вредна жесткая вода для волос

Трихолог Дебора Магуайр рассказала, что жесткая вода образуется, когда вода просачивается через отложения известняка, мела или гипса, которые в основном состоят из карбонатов, бикарбонатов и сульфатов кальция и магния.

Именно эти минералы образуют меловой налет на поверхностях, который можно увидеть в чайниках или на стеклянных поверхностях душевых кабин. Тогда как мягкая вода, наоборот, содержит больше натрия, благодаря чему не оставляет таких следов.

Минеральные отложения от жесткой воды могут накапливаться на стержне волос, что приводит к сухости, тусклости и ломкости. Это накопление может сделать волосы более склонными к спутыванию и завиванию. К тому же может возникнуть раздражение на коже головы и зуд.

Кроме того, жесткая вода может привести к тому, что окрашенные волосы быстрее будут терять цвет и это приведет к появлению латунного или неравномерного тона.

Стоит использовать очищающий шампунь раз в неделю, чтобы удалить минеральные накопления. Вы также можете приобрести фильтр для душа, который будет очищать воду.

Вред для кожи

Дерматолог Анджали Махто рассказала, что жесткая вода может вымыть естественные жиры из кожи, что приведет к раздражению и сухости.

Некоторые исследования связывают более жесткую воду с повышенным риском развития экземы в детстве.

Это также может оставлять остатки мыла на коже, нарушая кожный барьер и повышая чувствительность, что может спровоцировать появление прыщей, особенно у тех, кто склонен к акне или розацеа.