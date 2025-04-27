Миттєвий ефект: робіть це під час прийому душу, щоб зміцнити імунну систему

У гонитві за здоров’ям та бадьорістю все більше людей звертають увагу на прості, але ефективні способи зміцнення організму. Один із них - щоденний холодний душ, який здатен зміцнювати імунітет.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Чим корисний холодний душ

Якщо ви хочете зміцнити свою імунну систему, то проста зміна теплого душу на холодний може мати помітний вплив на здоров’я та настрій .

Національний інститут здоров’я виявив, що люди, які приймали холодний душ, мали на 29% більший захист імунітету.

Експерт з оздоровлення Браян Кларк каже, що лише 30 секунд перебування під холодною водою може принести користь. Перемикання з гарячого на холодний душ від 30 секунд до 2 хвилин може допомогти тілу боротися із застудою та іншими хворобами.

Холодна вода стимулює імунну систему до боротьби з потенційними інфекціями.

Дослідження показують, що регулярне перебування на холоді може знизити ризик інфікування та допомогти організму краще переносити стрес.

Занурення в холодну воду призводить до підвищення рівня дофаміну, серотоніну та бета-ендорфіну, що може пояснити приємні відчуття після плавання.

До того ж холодна вода також чудово допомагає при болях у м’язах і запаленні. Занурення в холодну воду обмежує кровоносні судини, надсилаючи кров до життєво важливих органів. Коли ви знову зігріваєтеся, ці судини розширюються, і насичена киснем кров повертається до м’язів.

Це допомагає зменшити запалення та полегшити біль у м’язах, які можуть виникнути через кілька днів після тренування. Крім того, коли тіло піддається впливу холоду, воно витрачає енергію, щоб залишатися в теплі, і може покращити метаболізм.

Тим не менше, це не замінить здорове харчування чи регулярних фізичних вправ..

Як приймати душ у холодній воді

Щоб почати приймати холодний душ вдома, варто робити це так: