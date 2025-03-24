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Лікар назвав 3 причини, чому варто відмовитися від ранкового душу

Понеділок 24 березня 2025 12:18
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Лікар назвав 3 причини, чому варто відмовитися від ранкового душу Фото: Чому не треба приймати душ зранку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чимало людей приймають душ зранку - перед тим, як вийти з дому. Але чи правильно це? Лікар назвав три причини цього не робити.

Чому не треба приймати душ зранку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Три причини не приймати душ зранку

Лікар Арагона Джузеппе розповів, що душ перед нічним сном більш розслаблює та є кориснішим для вашого здоров’я. Тому зранку прийняття душу можна пропускати.

"Однак головна перевага душу перед ніччю полягає в тому, що протягом дня ваше тіло та волосся можуть накопичувати алергени та подразники, що передаються в повітрі, бруд і бруд, особливо в літні місяці від пилку, хімікатів і поту", - сказав він.

Отже, якщо ви ляжете спати без душу, вони потім перенесуться на ваше ліжко та простирадла та можуть не лише сприяти брудній постільній білизні та нічній алергії, але також можуть викликати свербіж, подразнення та сухість шкіри, а також проблеми зі шкірою обличчя.

Крім плюсів і мінусів прийняття душу в різний час, важлива також тривалість душу. Дерматолог Емма Амоафо-Менса стверджує, що це має тривати менше десяти хвилин.

"Багато людей занадто довго проводять у душі, оптимальний час перебування має становити менше десяти хвилин. Якщо ви проводите там більше часу, ймовірність того, що ваша шкіра буде сухою та подразненою, набагато більша", - сказала фахівець.

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