Миттєва краса. Як робити приголомшливі фото на смартфонах Android без обробки

Перейдіть на RAW-фотографії (якщо доступно)

Подібно до дорожчих камер, багато смартфонів тепер можуть знімати RAW-фотографії. Це спеціальні версії знімків, які зберігають усі дані, захоплені сенсором камери, у нестислому вигляді і в зручному для редагування форматі. Деякі телефони, наприклад, пристрої Google Pixel, роблять RAW-фотографію та оброблений JPEG одночасно, що дає змогу отримати найкращі результати з обох варіантів.

На пристроях Google Pixel ви можете переключитися в цей режим, натиснувши на значок налаштувань у нижньому лівому кутку додатка камери, вибравши вкладку "Pro" і активувавши RAW/JPEG. Установка може бути іншою на деяких телефонах, тому пошукайте в самому застосунку, щоб побачити, що доступно.

Коли у вас буде RAW-фотографія, ви можете використовувати такі додатки, як Adobe Lightroom, щоб редагувати фото на свій розсуд. Ви можете налаштувати рівні експозиції, відрегулювати світлі й темні ділянки або змінити колірний відтінок, щоб отримати більш реалістичний або стилізований вигляд.

Використовуйте ZeroCam для простоти з однією кнопкою

Якщо ваш телефон не підтримує RAW-фотографії або якщо ви віддаєте перевагу більш простому використанню камери, ZeroCam стане зручною альтернативою. Цей застосунок має лише одну функцію: він робить фотографії без фільтрів і постобробки. Тут немає повзунків або налаштувань, тільки кнопка спуску для знімка.

Якщо у вашого телефону є кілька об'єктивів, ви можете перемикатися між ними, але в іншому додаток дуже простий.

Основний недолік цього додатка в тому, що він безкоштовний тільки на пробний період (один тиждень, якщо ви обираєте річний план, або три дні, якщо обираєте місячний). Після цього вам потрібно буде оплатити підписку.

Хороша новина полягає в тому, що сервіс коштує лише 1 долар на місяць або 7,49 доларів за рік, що не є великою витратою, особливо якщо простота додатка допомагає вам зосередитися на моменті, а не на тому, що ви використовуєте для його фіксації.

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Отримайте більше контролю з Camera FV-5

Навіть коли ви знімаєте в RAW, виробник вашого телефону все одно ухвалює деякі рішення щодо того, який вигляд матимуть ваші фотографії. Це пов'язано з тим, що ваша камера автоматично вирішує щодо рівня ISO, швидкості затвора, фокусування або навіть вибору об'єктива. Якщо ви хочете отримати максимальний контроль, вам варто використовувати додаток, як Camera FV-5 Lite.

Цей застосунок дає вам можливість регулювати ISO, швидкість затвора, баланс білого та інші налаштування, щоб отримати точний знімок, який ви хочете. Він також пропонує деякі просунуті функції, як-от режим серійної зйомки та автоматичну експозицію.

Деякі функції, включно із захопленням фотографій у RAW-форматі, доступні тільки в платній версії, вартістю 5 доларів за одноразову покупку.

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Професійні налаштування для відео з Blackmagic Camera

Blackmagic відома своїми чудовими камерами і безкоштовним пакетом для монтажу Davinci Resolve. Програмне забезпечення, яке використовується в камерах Blackmagic, одне з найкращих та інтуїтивно зрозумілих у своїй галузі, і тепер ви можете використовувати його на своєму телефоні. Щоправда, це працює не на всіх телефонах.

Додаток Blackmagic Camera, в основному, підтримує запис відео, тому якщо ваша мета - це насамперед фото, можливо, вам варто вибрати один з інших додатків. Однак цей застосунок вважається ідеальним для відеографів.

Крім професійних налаштувань камери, він містить корисні функції, такі як RGB-гістограма і стабілізація зображення, щоб отримати ідеальний кадр.

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