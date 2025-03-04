Як миттєво скопіювати текст із фото на смартфонах Android: 7 зручних способів

Скопіювати текст з фотографії - завдання, з яким кожен може зіткнутися в повсякденному житті. На Android є безліч способів зробити це швидко і без зайвих зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Google Lens

Google Lens - один із найкращих інструментів для вилучення та копіювання тексту із зображень. Також можна перекласти і скопіювати витягнутий текст у буфер обміну.

Додаток Google Lens доступний для встановлення в Play Store. Щоб його використовувати, виконайте такі кроки:

Відкрийте додаток Google Lens на своєму смартфоні Android

На головному екрані натисніть "Пошук з камерою" або виберіть існуюче зображення з галереї

Якщо ви використовуєте зображення з галереї, у верхній частині екрана з'явиться кнопка "Вибрати текст". Натисніть на неї

Потім з'являться варіанти "Копіювати", "Прослухати", "Перекласти" і "Пошук". Натисніть "Копіювати", щоб зберегти текст.

Якщо ви вибрали "Пошук із камерою", наведіть камеру на об'єкт із текстом і натисніть значок затвора. Після цього текст буде виділено на зображенні. Виберіть потрібний фрагмент вручну і скопіюйте його.

Як скопіювати текст за допомогою Google Lens (фото:Technology Personalized)

Google Keep Notes

Google Keep Notes - це додаток для нотаток від Google, доступний для завантаження та встановлення в Play Store. Одна з головних можливостей Keep Notes - це витяг тексту із зображень.

Як витягти текст із зображення в Keep Notes:

Відкрийте додаток Keep Notes, натисніть на значок "+" внизу і виберіть "Зображення"

Виберіть джерело: "Додати зображення" з камери або з галереї. Якщо у вас уже є картинка, натисніть "Вибрати зображення". Якщо хочете зробити фото, виберіть "Зробити знімок"

Виберіть зображення і натисніть "Додати". Воно з'явиться в замітці

Натисніть на зображення, потім на значок із трьома крапками у верхній частині екрана і виберіть "Витягти текст із зображення".

Текст автоматично додасться в замітку під зображенням. Тепер його можна скопіювати або зберегти. Також можна синхронізувати нотатку з Google-акаунтом і використовувати її на інших пристроях.

Як скопіювати текст за допомогою Google Keep Notes (фото:Technology Personalized)

Microsoft Lens

Microsoft Lens - ще один багатофункціональний додаток з Google Play Store, схожий на Google Lens. Він підтримує технологію OCR (оптичне розпізнавання символів), даючи змогу витягувати текст із зображень. Встановіть Microsoft Lens із Play Store і виконайте такі кроки:

Відкрийте застосунок і надайте необхідні дозволи, якщо запускаєте його вперше

Натисніть на кнопку "Дії" внизу екрана і виберіть зображення з галереї або зробіть знімок камерою

Після вибору зображення натисніть "Продовжити". Якщо знімок невдалий, натисніть "Перезняти"

Після натискання "Продовжити" почнеться процес розпізнавання тексту.

Через кілька секунд застосунок відобразить весь знайдений текст. Його можна скопіювати, натиснувши "Копіювати", або відразу поділитися за допомогою кнопки "Поділитися".

Як скопіювати текст за допомогою Microsoft Lens (фото:Technology Personalized)

Google Photos

Якщо ви регулярно користуєтеся Google Photos і не хочете встановлювати додаткові додатки, то можна витягувати текст прямо в цьому сервісі.

Як це зробити:

Відкрийте зображення, з якого хочете витягти текст, у Google Photos

Додаток автоматично виявить текст на зображенні

Серед доступних опцій виберіть "Копіювати текст"

Текст буде виділено, після чого можна вибрати потрібну частину і скопіювати її.

На відміну від інших застосунків, де копіюється весь текст, у Google Photos можна одразу виділити та зберегти лише потрібні фрагменти.

Як скопіювати текст за допомогою Google Photos (фото:Technology Personalized)

Використання значка "T" на смартфонах Samsung

Якщо у вас смартфон Samsung, вам не потрібно встановлювати додаткові додатки для вилучення тексту із зображень. Коли ви наводите камеру на об'єкт із текстом, додаток "Камера" автоматично відображає значок "T" внизу екрана. Натисніть на нього, щоб відсканувати і витягти текст.

Аналогічно, якщо у вас є зображення з текстом у галереї, просто відкрийте його, потім натисніть і утримуйте текст на зображенні. З'явиться значок "T", який дасть змогу скопіювати текст.

Натисніть на значок "Т", щоб відсканувати і витягти текст (фото:Technology Personalized)

Google Chrome

Якщо ви знайшли зображення з текстом в інтернеті і хочете витягти його, це можна легко зробити за допомогою Google Chrome.

Натисніть і утримуйте зображення в Chrome

Виберіть "Шукати зображення за допомогою Google Lens"

Навіть якщо у вас не встановлено додаток Google Lens, Chrome відкриє веб-версію сервісу

Натисніть "Вибрати текст"

Виділіть потрібний текст і виберіть "Копіювати", "Прослухати" або іншу доступну опцію.

Як скопіювати текст за допомогою Google Chrome (фото:Technology Personalized)

Adobe Scan

Якщо вам часто потрібно сканувати документи і витягувати текст із зображень, Adobe Scan - чудове рішення. Для роботи з додатком необхідно увійти в акаунт Google або Adobe.

Як витягти текст за допомогою Adobe Scan:

Встановіть Adobe Scan з Play Store і увійдіть у систему

Зробіть знімок документа або відкрийте вже збережене зображення

Натисніть на значок мерехтливого документа у верхній частині екрана

Додаток розпізнає текст і запропонує його скопіювати

Натисніть "Копіювати", щоб зберегти текст у буфер обміну

Якщо на зображенні є веб-сайт, Adobe Scan автоматично визначить посилання, і ви зможете перейти на нього в один клік.

Як скопіювати текст за допомогою Adobe Scan (фото:Technology Personalized)

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