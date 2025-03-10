Мгновенная красота. Как делать потрясающие фото на смартфонах Android без обработки

Переключитесь на RAW-фотографии (если доступно)

Подобно более дорогим камерам, многие смартфоны теперь могут снимать RAW-фотографии. Это специальные версии снимков, которые сохраняют все данные, захваченные сенсором камеры, в несжатом виде и в удобном для редактирования формате. Некоторые телефоны, например, устройства Google Pixel, делают RAW-фотографию и обработанный JPEG одновременно, что позволяет получить лучшие результаты с обоих вариантов.

На устройствах Google Pixel вы можете переключиться в этот режим, нажав на значок настроек в нижнем левом углу приложения камеры, выбрав вкладку "Pro" и активировав RAW/JPEG. Установка может быть другой на некоторых телефонах, поэтому поищите в самом приложении, чтобы увидеть, что доступно.

Когда у вас будет RAW-фотография, вы можете использовать такие приложения, как Adobe Lightroom, чтобы редактировать фото по своему усмотрению. Вы можете настроить уровни экспозиции, отрегулировать светлые и темные участки или изменить цветовой оттенок, чтобы получить более реалистичный или стилизованный вид.

Используйте ZeroCam для простоты с одной кнопкой

Если ваш телефон не поддерживает RAW-фотографии или если вы предпочитаете более простое использование камеры, ZeroCam станет удобной альтернативой. Это приложение имеет только одну функцию: оно делает фотографии без фильтров и постобработки. Здесь нет ползунков или настроек, только кнопка спуска для снимка.

Если у вашего телефона есть несколько объективов, вы можете переключаться между ними, но в остальном приложение очень простое.

Основной недостаток этого приложения в том, что оно бесплатно только на пробный период (одна неделя, если вы выбираете годовой план, или три дня, если выбираете месячный). После этого вам нужно будет оплатить подписку.

Хорошая новость заключается в том, что сервис стоит всего 1 доллар в месяц или 7,49 долларов за год, что не является большой тратой, особенно если простота приложения помогает вам сосредоточиться на моменте, а не на том, что вы используете для его запечатления.

Скриншот

Получите больше контроля с Camera FV-5

Даже когда вы снимаете в RAW, производитель вашего телефона все равно принимает некоторые решения относительно того, как будут выглядеть ваши фотографии. Это связано с тем, что ваша камера автоматически решает касательно уровня ISO, скорости затвора, фокусировки или даже выбора объектива. Если вы хотите получить максимальный контроль, вам стоит использовать приложение, как Camera FV-5 Lite.

Это приложение дает вам возможность регулировать ISO, скорость затвора, баланс белого и другие настройки, чтобы получить точный снимок, который вы хотите. Оно также предлагает некоторые продвинутые функции, такие как режим серийной съемки и автоматическую экспозицию.

Некоторые функции, включая захват фотографий в RAW-формате, доступны только в платной версии, стоимостью 5 долларов за одноразовую покупку.

Скриншот

Профессиональные настройки для видео с Blackmagic Camera

Blackmagic известна своими отличными камерами и бесплатным пакетом для монтажа Davinci Resolve. Программное обеспечение, которое используется в камерах Blackmagic, одно из самых лучших и интуитивно понятных в своей области, и теперь вы можете использовать его на своем телефоне. Правда, это работает не на всех телефонах.

Приложение Blackmagic Camera, в основном, поддерживает запись видео, поэтому если ваша цель - это в первую очередь фото, возможно, вам стоит выбрать одно из других приложений. Однако это приложение считается идеальным для видеографов.

Помимо профессиональных настроек камеры, оно включает полезные функции, такие как RGB-гистограмма и стабилизация изображения, чтобы получить идеальный кадр.

Скриншот

Вас может заинтересовать: