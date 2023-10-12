"Міцно обіймаєте вишиванку?" Військова "Відьма" гнівно звернулася до чоловіків-втікачів

Жінка зазначила, що не розуміє тих чоловіків, які відмовилися захищати Україну. "Відьма" зізналася, що навіть не хотіла б говорити з такими людьми.

"Є у мене така людина, яка знаходиться нині за кордоном. Це мій колишній чоловік. Щось їм казати - це безглуздо. Що б я хотіла їм сказати… Я, скоріше за все, взагалі б не хотіла з ними розмовляти", - заявила заступник коменданта одного з бойових підрозділів 15-го мобільного прикордонного загону.

"Відьма" додала, що у тилу люди навіть не здогадуються про те, що саме на фронті роблять жінки. При цьому жінка висловилася про чоловіків, які втекли якомога далі від війни, але усе одно хочуть мати вигляд патріотів. За словами військової, їх вона навіть не вважає чоловіками.

"Скільки жінок зараз тут, беруть на себе таку роботу, що там, у тилу, навіть не уявляють, що жінка може таким займатися. Але займається. А ви тим часом десь сидите і міцно обіймаєте вишиванку у руках? Нічого б їм не казала. Це не чоловіки, на мою думку", - зауважила "Відьма".

За словами жінки, вона одразу вирішила йти захищати Україну, сумнівів у неї не було. Мало того, військова не хотіла сидіти у тилу, саме тому вона перейшла до "Сталевого кордону".

Фрагмент відео, на якому військова говорить про втікачів, активно шириться мережею. Ролик "віруситься" у TikTok та збирає чимало переглядів, а користувачі підтримують "Відьму", яка засудила деяких чоловіків.