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У Повітряних силах показали кадри нічної роботи ППО на півдні України

Україна, Четвер 12 жовтня 2023 13:12
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У Повітряних силах показали кадри нічної роботи ППО на півдні України Фото: у Повітряних силах показали кадри нічної роботи ППО на півдні України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В ніч на 12 жовтня російські війська в черговий раз атакували південь України дронам-камікадзе Shahed. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Бойова робота протиповітряної оборони на півдні України уночі 12 жовтня. Дякую усім, хто забезпечив результат!", - написав Олещук під відео.

Атака дронів на південь України 12 жовтня

Цієї ночі російські війська знову атакували Україну "Шахедами". Дрони-камікадзе направили на південь та центр нашої країни.

Всього було зафіксовано пуски 33 "Шахедів". Наші сили протиповітряної оборони збили 28 дронів.

Як зазначали раніше, влучання було в Одеській області, а також на території Черкаської області. Там "Шахед" впав на відкритій місцевості, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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