Митрополит розповів про "смертні гріхи СБУ" і назвав війну "сваркою": відео зі служби

Черговий священник УПЦ МП показав своє ставлення до України на службі у храмі. Митрополит УПЦ МП на Поліссі Анатолій (Гладкий) під час проповіді перед парафіянами лякав СБУ карами та заявляв, що те, що вони роблять – це смертний гріх, який позначиться на їхніх спадкоємцях.

"Говорив покійний отець секретар наш: "на цвинтарі всі лежать, і ніхто не свариться". Це живі сваряться, бо сатана сіла. А там ніхто не свариться, бо не можна ділити сьогодні, ні живих, ні мертвих. І те, що зробило СБУ у батька Анатолія, те, що зробили ті люди, це смертний гріх, який ляже на їхні роди, а потім ми говоритимемо, чого ми такі нещасні, а чого страждатимуть дітки, а чого страждатимуть онуки? Й будемо говорити: "Чого ми нещасні?" А нещасні тому, що затьмарив сатана розум і люди одуріли", - заявив митрополит.

Він закликав парафіян не змінювати віру, а потім заявив, що перехід до іншої церкви, незалежної від Москви – політична справа. На додаток, він сказав, що зараз триває не війна, а "сварка".

"Я родом не звідси. Я 30 років тому був присланий до вас, рятувати Полісся. Мені без 4 (років) 70 (років). Я вже тут ляжу, але віру міняти не буду. І ви не міняйте. Все політичне сплине, а ви повинні залишитися чесними перед Богом. Скільки нам уже залишилося. Особливо тим людям, які вже старші за віком. Хіба перед смертю Бога міняють?" – сказав отець Анатолій.

Варто зазначити, що цей митрополит із Ківерців ще влітку подав позов проти міськради через заклик об'єднання із ПЦУ. Нібито такий заклик до парафіян московського патріархату є дискримінаційним та порушує право на свободу віросповідання.

Суд вирішив, що якщо вже йдеться про рекомендацію змінити конфесію, то жодного тиску на парафіян чи на УПЦ МП – немає.