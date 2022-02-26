На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)

В американском городе Майами проходит митинг в поддержку украинского народа.
Люди собрались, чтобы выразить гневный протест всему путинскому режиму и призвать цивилизованный мир помочь Украине одолеть врага.
Представители диаспоры вышли с плакатами, на которых написано "Слава Україні! Героям Слава!", "Stop war! Save Ukraine!", "Cut Russia off SWIFT now!".
Также на многих транспарантах Путин показан в образе Адольфа Гитлера.
Все митингующие с украинскими флагами или элементами традиционной одежды.
Митинг в поддержку Украины в Майами (фото: instagram.com/diveeasy)
Тем временем в России на протестах против войны с Украиной задержали более 1,7 тысячи человек.