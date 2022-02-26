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На мітингу у Маямі закликають відключити Росію від SWIFT та врятувати Україну (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

В американському місті Маямі проходить мітинг на підтримку українського народу.

Люди зібралися, щоб висловити гнівний протест усьому путінському режиму та закликати цивілізований світ допомогти Україні здолати ворога.

Представники діаспори вийшли з плакатами, на яких написано "Слава Україні! Героям Слава!", "Stop war! Save Ukraine!", "Cut Russia off SWIFT now!".

Також на багатьох транспарантах Путін показаний образ Адольфа Гітлера.

Усі мітингувальники з українськими прапорами чи елементами традиційного одягу.

Мітинг на підтримку України в Маямі (фото: instagram.com/diveeasy)

Тим часом у Росії на протестах проти війни з Україною затримали понад 1,7 тисяч людей.

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Сполучені Штати Америки