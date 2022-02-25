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В России на протестах против войны с Украиной задержали более 1,7 тысячи человек

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Москва, Пятница 25 февраля 2022 06:32
В России на протестах против войны с Украиной задержали более 1,7 тысячи человек Фото: в России протестовали против войны с Украиной: задержано более 1,7 тысячи человек (twitter.com/kadetovaa_)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Москве, Санкт-Петербурге и десятках других российских городов 24 февраля на улицы вышли тысячи людей. Они выступили против войны с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В Москве на Пушкинской площади собрались несколько тысяч человек, выступивших против войны с Украиной. В Санкт-Петербурге на улицу вышли около 1000 жителей Северной столицы. Митинги прошли и в десятках других российских городов. Протестующие скандировали: "Нет войне!" и держали в руках самодельные плакаты в поддержку Украины.

По данным правозащитного центра "ОВД-Инфо", протестные акции прошли в 53 городах России. Правоохранители задержали более 1,7 тысячи участников. Больше всего арестованных в Москве - свыше 900, и Санкт-Петербурге - более 400 человек.

При этом российские правоохранители не церемонились с протестующими. На одном видео, размещенном в соцсетях, видно, как двое полицейских жестко задерживают девушку и угрожают другим участникам акции, которые пытались за нее заступиться.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив "специальную военную операцию на Донбассе".

В ответ на это россияне из разных городов вышли на акции протеста и одиночные пикеты - они требовали прекратить военное вторжение в Украину и обеспечить мир между государствами.

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