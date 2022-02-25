В России на протестах против войны с Украиной задержали более 1,7 тысячи человек

В Москве, Санкт-Петербурге и десятках других российских городов 24 февраля на улицы вышли тысячи людей. Они выступили против войны с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

В Москве на Пушкинской площади собрались несколько тысяч человек, выступивших против войны с Украиной. В Санкт-Петербурге на улицу вышли около 1000 жителей Северной столицы. Митинги прошли и в десятках других российских городов. Протестующие скандировали: "Нет войне!" и держали в руках самодельные плакаты в поддержку Украины.

Thousands in Russia protest Ukraine war, hundreds detained.



Up to 1,000 people gathered in the former imperial capital Saint Petersburg, where many were detained by masked police officershttps://t.co/LUrkEES6z3 pic.twitter.com/bAYDoGeSjg — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022

По данным правозащитного центра "ОВД-Инфо", протестные акции прошли в 53 городах России. Правоохранители задержали более 1,7 тысячи участников. Больше всего арестованных в Москве - свыше 900, и Санкт-Петербурге - более 400 человек.

При этом российские правоохранители не церемонились с протестующими. На одном видео, размещенном в соцсетях, видно, как двое полицейских жестко задерживают девушку и угрожают другим участникам акции, которые пытались за нее заступиться.