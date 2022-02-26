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На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)

Новина українською →
США, Суббота 26 февраля 2022 03:22
На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото) Митинг за Украину в Майами (фото: instagram.com/diveeasy)
Автор: Дмитрий Войналович

В американском городе Майами проходит митинг в поддержку украинского народа.

Люди собрались, чтобы выразить гневный протест всему путинскому режиму и призвать цивилизованный мир помочь Украине одолеть врага.

Представители диаспоры вышли с плакатами, на которых написано "Слава Україні! Героям Слава!", "Stop war! Save Ukraine!", "Cut Russia off SWIFT now!".

Также на многих транспарантах Путин показан в образе Адольфа Гитлера.

Все митингующие с украинскими флагами или элементами традиционной одежды.

На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)На митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину (фото)

Митинг в поддержку Украины в Майами (фото: instagram.com/diveeasy)

Тем временем в России на протестах против войны с Украиной задержали более 1,7 тысячи человек.

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