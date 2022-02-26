На мітингу у Маямі закликають відключити Росію від SWIFT та врятувати Україну (фото)
Мітинг за Україну в Маямі (фото: instagram.com/diveeasy)
В американському місті Маямі проходить мітинг на підтримку українського народу.
Люди зібралися, щоб висловити гнівний протест усьому путінському режиму та закликати цивілізований світ допомогти Україні здолати ворога.
Представники діаспори вийшли з плакатами, на яких написано "Слава Україні! Героям Слава!", "Stop war! Save Ukraine!", "Cut Russia off SWIFT now!".
Також на багатьох транспарантах Путін показаний образ Адольфа Гітлера.
Усі мітингувальники з українськими прапорами чи елементами традиційного одягу.
Мітинг на підтримку України в Маямі (фото: instagram.com/diveeasy)
Тим часом у Росії на протестах проти війни з Україною затримали понад 1,7 тисяч людей.