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Мітинг тепер не проведеш: у Києві під вікнами Зеленського будують ковзанку

STYLERЖиття    12.12.2019 - 13:31
Мітинг тепер не проведеш: у Києві під вікнами Зеленського будують ковзанку
Під Офісом президента з'явиться ковзанка (колаж РБК-Україна)

Мітинги під Офісом президента можуть стати перформансами з фаєрами і ковзанами через каток на Банковій, жартують в мережі

Біля Офісу президента на Банковій відкриють ковзанку. Про те, що під вікнами Володимира Зеленського з'явиться льодовий каток, де кожен бажаючий зможе покататися на ковзанах, свідчать фотографії, опубліковані в мережі.

Як написав у своєму Facebook Олексій Мкртчян, ввечері 11 грудня на Банкову привезли будматеріали, а вночі місце огородили.

Площа ковзанки - 12 на 24 метри, встановлюють її в рамках "Зимової країни на ВДНГ". Повідомляється, що на установку піде близько 12 днів. Буде каток безкоштовним чи ні - поки невідомо.

"Але точно відомо одне - мітинги під ОП тепер особливо і не проведеш, ну або доведеться орендувати ковзани", - іронічно написав Мкртчян.

Мітинг тепер не проведеш: у Києві під вікнами Зеленського будують ковзанку

Під Офісом президента з'явиться ковзанка (фото: facebook.com/vnuk.fiesta)

Активіст і волонтер Роман Синіцин також з гумором відреагував на появу ковзанки біля Офісу президента.

"Як хитро! Зате з фаєрами і димовими шашками буде красиво! На ковзанах!" - написав він у своєму Facebook.

Нагадаємо, що саме на тому місці, де вже незабаром буде споруджено каток, проходили акції під час саміту нормандської четвірки у Парижі 9 грудня, в рамках якої Володимир Зеленський вперше зустрівся з Володимиром Путіним.

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