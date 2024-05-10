Місяць, що зростає з 9 по 22 травня: прикмети та найсуворіші "забобони" на Молодик

9 травня почалася фаза Місяця, який зростає. Цей період буде тривати до 22 травня.
Які прикмети та забобони, пов'язані з цим часом - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Фаза Місяця, яка зростає, також відома як "молодик", може мати різне тлумачення в різних культурах і традиціях. Деякі люди вважають, що певні дії або активності краще виконувати під час цієї фази, а інші краще уникати.
Наприклад, у деяких віруваннях та традиціях можуть існувати заборони щодо певних видів сільськогосподарських або побутових робіт, відправлення важливих листів або початок нових проектів. Деякі люди вважають, що енергія під час фази Місяця, яка зростає, сприятлива для планування, початку нових справ чи збільшення енергії та мотивації.
Однак важливо розуміти, що ці заборони та рекомендації можуть варіюватися в залежності від культурних, релігійних або особистих переконань, і вони не мають наукового підґрунтя. Кожна людина може вирішити, як ставитится до цих традицій і чи дотримуватися їх.
Під час зростаючого Місяця ми зазнаємо позитивних змін. Це вважається сприятливим часом для привертання до свого життя бажаних речей, як матеріальних, так і духовних. Щоб цьому сприяти, важливо:
Зазначимо, що астрологи рекомендують у цей час більше відпочивати і не думати про погане, зберігати адекватність та спокій.
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