Молодая Луна с 9 по 22 мая: приметы и строгие "забобоны" на растущий Месяц

Что известно о запретах на Новолуние

Растущая фаза Луны, также известная как "молодой месяц", может иметь разное толкование в разных культурах и традициях. Некоторые люди считают, что определенные действия или активность лучше выполнять во время этой фазы, а другие лучше избегать.

Например, в некоторых верованиях и традициях могут существовать запреты на определенные виды сельскохозяйственных или бытовых работ, отправку важных писем или начало новых проектов. Некоторые люди считают, что растущая энергия во время фазы Луны благоприятна для планирования, начала новых дел или увеличения энергии и мотивации.

Однако важно понимать, что эти запреты и рекомендации могут варьироваться в зависимости от культурных, религиозных или личных убеждений, и они не имеют научной основы. Каждый человек может решить, как относиться к этим традициям и соблюдать ли их.

Что нужно делать на Новолуние

Во время растущей Луны мы претерпеваем положительные изменения. Это считается благоприятным временем для привлечения к своей жизни желаемых вещей, как материальных, так и духовных. Чтобы этому способствовать важно:

Принимать решение уверенно и без сомнений.

Проявлять инициативу и делать первые шаги.

Брать на себя больше ответственности.

Начать изучение чего-то нового.

Прощаться с токсичными людьми.

Самые суровые забобоны на Новолуние

Не стоит заводить новые дела.

Нельзя выбрасывать мусор.

Нельзя выносить мусор из дома.

Не покупать вещи и не совершать важные покупки.

Не бросать деньги или предметы в воду.

Не стоит начинать строительство или ремонт дома.

Не обрезайте растения и цветы.

Не заниматься работами, связанными с землей.

Не выходить на улицу ночью.

Отметим, что астрологи рекомендуют в это время больше отдыхать и не думать о плохом, сохранять адекватность и покой.