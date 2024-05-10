Молодая Луна с 9 по 22 мая: приметы и строгие "забобоны" на растущий Месяц

9 мая началась растущая фаза Луны. Этот период продлится до 22 мая.
Какие приметы и предрассудки, связанные с этим временем - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Растущая фаза Луны, также известная как "молодой месяц", может иметь разное толкование в разных культурах и традициях. Некоторые люди считают, что определенные действия или активность лучше выполнять во время этой фазы, а другие лучше избегать.
Например, в некоторых верованиях и традициях могут существовать запреты на определенные виды сельскохозяйственных или бытовых работ, отправку важных писем или начало новых проектов. Некоторые люди считают, что растущая энергия во время фазы Луны благоприятна для планирования, начала новых дел или увеличения энергии и мотивации.
Однако важно понимать, что эти запреты и рекомендации могут варьироваться в зависимости от культурных, религиозных или личных убеждений, и они не имеют научной основы. Каждый человек может решить, как относиться к этим традициям и соблюдать ли их.
Во время растущей Луны мы претерпеваем положительные изменения. Это считается благоприятным временем для привлечения к своей жизни желаемых вещей, как материальных, так и духовных. Чтобы этому способствовать важно:
Отметим, что астрологи рекомендуют в это время больше отдыхать и не думать о плохом, сохранять адекватность и покой.
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