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Місяць, що росте, подарує цим знакам Зодіаку дещо особливе: вони забудуть про все погане

Місяць, що росте, ощасливить лише чотири знаки Зодіаку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Місяць, що росте, який увійшов в цю фазу 7 липня і буде у ньому залишатися до 20 числа, подарує представникам чотирьох знаків Зодіаку дещо неймовірне. Вони зможуть вирішити усі свої проблеми.

Яким знакам Зодіаку пощастить у період Місяця, що зростає, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times.

Риби

Місяць, що росте, допоможе вам почати нові стосунки, які кардинально змінять ваше життя. Дозвольте романтиці та коханню наповнити ваше життя щастям. Вже найближчими днями ви зможете помітити, що дивних подій стає дедалі більше.

Скорпіон

Будьте готові до того, що нудьгувати вам не доведеться. Почніть жити так, як вам хочеться. Наповніть своє життя радістю та змінами. Місяць, що росте, допоможе вам з легкістю домогтися бажаного.

Козоріг

Не завищуйте вимоги до людей, які вас оточують. Деколи варто занизити очікування, тоді ви зможете реально оцінити ситуацію. І боятися не варто, адже Місяць, що росте, приверне у ваше життя неймовірні події.

Овен

Важкий період, який вас міг сильно втомити, закінчується. І найближчими днями ви зрозумієте, що життя починає змінюватися на краще. Не сумнівайтеся у своїх силах і сміливо рухайтесь вперед, проблеми залишаться у минулому.

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