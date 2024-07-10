Растущая Луна подарит этим знакам Зодиака кое-что особенное: они забудут обо всем плохом

Рыбы

Растущая Луна поможет вам начать новые отношения, которые кардинально изменят вашу жизнь. Позвольте романтике и любви наполнить вашу жизнь счастьем. Уже в ближайшие дни вы сможете заметить, что чудес становится все больше.

Скорпион

Будьте готовы к тому, что скучать вам не придется. Начните жить так, как хочется именно вам. Наполните свою жизнь радостью и переменами. Растущая Луна поможет вам с легкостью добиться желаемого.

Козерог

Не завышайте требования к людям, которые вас окружают. Порой стоит снизить ожидания, тогда вы сможете реально оценить ситуацию. И бояться не стоит, ведь растущая Луна привлечет в вашу жизнь невероятные события.

Овен

Трудный период, который вас мог сильно утомить, наконец-то заканчивается. И в ближайшие дни вы поймете, что жизнь начинает меняться к лучшему. Не сомневайтесь в своих силах и смело двигайтесь вперед, проблемы останутся в прошлом.