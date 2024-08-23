Місяць в Овні влаштує хаос. Астролог відповіла, що заборонено робити 23 серпня та як вберегтися від біди

Прогноз астропогоди на 23 серпня

"Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами", - нагадала Соловйова.

Окрім цього, не укладайте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі. Обережно з новими ідеями та знайомствами, попереджає астролог.

Є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей.

"Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій", - радить Соловйова.

"Пригадайте, хто підказував вам негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми. Можна відрізнити свої думки від нав’язаних стороннім навіюванням. Пильність допоможе уникнути неприємних ситуацій. Необхідно очистити себе та своє житло", - також наголосила вона.

Гороскоп на 23 серпня (ілюстрація: Getty Images)

Астролайфхаки на п'ятницю

23 серпня - день Венери. Вона, зазначає астролог, є планетою гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Також її називають "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета:

великі фінансові платежі

оформлення шлюбу

нові знайомства

реєстрація бізнесу

коштовні придбання

кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природною красою", - радить Соловйова.

"Утримайтесь від романтики, натомість приділіть час відвідуванню концерту класичної музики, художнього музею, театральної вистави, будь-якій творчості", - додала вона.

Астрологічний прогноз на 23 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Місяць в Овні - у чому небезпека цього дня

23 серпня з 13:47 до 15:25 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Овна.

"Це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри", - пояснила астролог.

"В Овні️ цей градус дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, окультні здібності, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, збитки, неприємності, погані звички та погані компанії", - також розповіла вона.

Також цей градус змушує вести нечесні ігри, створювати хаос. Люди можуть стати, зазначила Соловйова, "слухняною зброєю в руках злих сил". Існує небезпека від вогню, вибуху, пожежі.

"Найбільшу небезпеку становлять гординя, страх і невміння володіти своїми емоціями, особливо в екстремальній ситуації. Не розпочинайте справ, пов’язаних із зоною відповідальності Місяця у період з 13:47 до 15:25", - радить астролог.