Таро-гороскоп на 23 серпня: Близнюки втратять щось важливе, а Леви почнуть нове життя

Що обіцяє Таро-гороскоп на 23 серпня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "П'ятірка Жезлів". А це означає, що ви заважаєте собі досягти успіху. Ваш головний конкурент - ваші ж сумніви та страхи. Відкиньте все зайве і починайте дихати на повні груди.

Телець

Ваша карта на 23 серпня - "Шістка Пентаклів". Не витрачайте свій час на спроби переконати людей у тому, що ви чогось варті. Ви нікому нічого не повинні, пропускайте критику повз вуха.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Помірність". В усьому важливий баланс, ви ризикуєте втратити щось важливе, якщо віддаватимете весь свій час чомусь одному. Настав час знайти гармонію, ви зможете.

Рак

Ваша карта на п'ятницю - "Шістка Жезлів". Оцініть результати своєї праці. Якщо щось вас не влаштовує - складіть новий план. Крім цього, прислухайтеся до бажань своєї другої половинки.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Четвірка Пентаклів". Незабаром ви зможете розпочати нове життя, проте для цього вам потрібно звільнитися від тягаря минулого. Відпустіть тих, хто заважає вам злетіти.

Діва

Ваша карта на 23 серпня - "Лицар Мечів". Цей день буде цікавим, ви зможете багато чого дізнатися як про себе, так і про тих, хто вас оточує. Цінуйте тих, хто говорить вам правду, це важливо.

Терези

Вам випала карта "Диявол". Уважно аналізуйте події цієї п'ятниці. Вам варто звернути увагу на знаки згори, незабаром станеться щось дуже цікаве.

Скорпіон

Ваша карта на п'ятницю - "Сімка Пентаклів". Впустіть у своє життя свято, ви зможете насолодитися відпочинком. Розділіть цей день з найближчими.

Стрілець

Вам випала карта "Імператриця". Не порівнюйте себе з іншими людьми. Виберіть свій шлях і дозвольте собі жити так, як ви хочете саме ви.

Козоріг

Ваша карта на 23 серпня - "Вежа". Дисбаланс може сильно вас уповільнити. Не варто грати з долею, вам слід знайти причину своїх невдач та почати з нею боротися.

Водолій

Ваша карта на 23 серпня - "Десятка мечей". Не відмовляйтеся від допомоги тих, хто вирішить підставити вам своє плече. Підтримка подарує вам крила, ви зможете все подолати.

Риби

Вам випала карта "Верховна Жриця". Прислухайтеся до своєї інтуїції, але не дозволяйте собі відірватися від реальності. Вам потрібно взяти паузу та трохи відпочити.