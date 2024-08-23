Луна в Овне устроит хаос. Астролог ответила, что запрещено делать 23 августа и как уберечься от беды

Прогноз астропогоды на 23 августа

"Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - напомнила Соловьева.

Кроме этого, не заключайте брак, не оформляйте сделки, не занимайте деньги и не давайте в долг сами. Аккуратно с новыми идеями и знакомствами, предупреждает астролог.

Есть опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей.

"Энергетика Луны способствует процессу морального очищения души и мыслей. В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий", - советует Соловьева.

"Вспомните, кто подсказывал вам негативные мысли, и прекратите контакты с этими людьми. Можно отличить свои мысли от навязанных посторонним внушением. Бдительность поможет избежать неприятных ситуаций. Необходимо очистить себя и свое жилье", - подчеркнула она.

Гороскоп на 23 августа (иллюстрация: Getty Images)

Астролайфхаки на пятницу

23 августа - день Венеры. Она, как отмечает астролог, является планетой гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Также ее называют "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета:

большие финансовые платежи

оформление брака

новые знакомства

регистрация бизнеса

ценные приобретения

кредиты

обновление собственного имиджа и дизайна квартиры

новые косметологические, пластические и хирургические процедуры

злоупотребление незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами (особенно розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние природной красотой", - советует Соловьева.

"Водержитесь от романтики, вместо этого уделите время посещению концерта классической музыки, художественного музея, театрального представления, любому творчеству", - добавила она.

Астрологический прогноз на 23 августа (иллюстрация: freepik.com)

Луна в Овне - в чем опасность этого дня

23 августа с 13:47 до 15:25 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Овна.

"Это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. Он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию", - объяснила астролог.

"В Овне️ этот градус дает много врагов, поражение, препятствия, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злость, оккультные способности, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, ущерб, неприятности, плохие привычки и плохие компании", - также рассказала она.

Также этот градус вынуждает вести нечестные игры, создавать хаос. Люди могут стать, отметила Соловьева, "послушным оружием в руках злых сил". Есть опасность от огня, взрыва, пожара.

"Наибольшую опасность представляют гордыня, страх и неумение владеть своими эмоциями, особенно в экстремальной ситуации. Не начинайте дела, связанные с зоной ответственности Луны в период с 13:47 до 15:25", - советует астролог.