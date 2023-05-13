Месяц до НМТ: что нужно сделать в это время, что сдать тест на максимум

5 июня начнется основная сессия сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ), поэтому у абитуриентов осталось менее месяца для того, чтобы повторить все изученное и отточить свои навыки решения задач. Последний месяц является самым важным во всем процессе подготовки, поэтому ему стоит уделить больше всего внимания.

Что обязательно нужно сделать в этот период, в комментарии Styler рассказал победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 и преподаватель украинского языка Артур Пройдаков.

На что обратить внимание в последний месяц подготовки

Выучить структуру тестов

Так ученику будет легче ориентироваться в нем и расставлять приоритеты. Кроме того, следует примерно запомнить, сколько баллов можно заработать за конкретную задачу.

"Это уже ни для кого не загадка, можно посмотреть демонстрационные варианты на сайте УЦОКО, сколько задач будет. Чтобы люди шли и точно знали, где сколько задач, где сколько баллов они могут заработать", - говорит педагог.

Систематически повторять

Поскольку ученики сдают три предмета сразу, то должны равномерно распределить свои силы или расставить приоритет. Например, сегодня повторить тему по математике, завтра - по украинскому языку, потом - третий предмет, который выбрали для себя.

Последний месяц подготовки к НМТ нужно посвятить повторению (фото: Getty Images)

Найдите свои слабые места

Учитель объясняет, что не следует повторять весь изученный материал. Прежде всего следует проследить, какие тесты даются вам сложнее всего и обратить внимание именно на них. Доведите их решение до автомата, чтобы на тестировании не испытывать проблем.

Используйте разные источники информации

Не стоит полагаться только на один источник знаний, ведь учителя - это живые люди, которые могут что-то забыть, пропустить или истощиться. Поэтому смотрите обучающие видео, читайте учебники, посещайте репетитора при необходимости. При этом не пренебрегайте и школьными занятиями.

Проходите максимально много тестов

"Есть в свободном доступе тесты прошлых лет. Я бы советовал абитуриентам обращать внимание именно на них, максимально их выполнять. Таким образом вы сформируете навык решения именно тестовых заданий и привыкнете именно к такой форме", - рассказывает эксперт.

Он добавляет, что при этом воспитывайте у себя навык правильно читать задания. Ведь большой процент ошибок как на ВНО, так и на НМТ в том, что ученики рассеянно прочитали задачу и выбрали неправильный ответ.

Важно делать много практических задач, чтобы, так сказать "набить руку" (фото: Getty Images)

Попытайтесь изменить свое отношение к тестированию

То, как вы относитесь к тесту, может напрямую влиять на его результат. Естественно, настойчивость и ответственность дают свой результат. Однако не нужно ставить сдачу НМТ выше других своих потребностей и выше жизни в целом. Воспринимайте экзамен как очередную контрольную работу.

Возможно ли подготовиться к НМТ через месяц

Артур Пройдаков считает, что если абитуриент стабильно учился в течение 11 лет и не имеет значительных пробелов в знаниях, то ему вполне удастся подготовиться к тестированию за месяц.

Однако не стоит забывать, что абитуриенты сдают экзамен по трем предметам. Поэтому готовиться за месяц сразу по всех может быть слишком сложно.

Кроме того, педагог добавляет, вряд ли на НМТ в этом году задачи будут очень сложными.

"Во-первых, для НМТ не нужно изучать всю программу. К тому же мы примерно понимаем, что от нас будут требовать НМТ, опираясь на тесты предыдущих лет. Я вряд ли думаю, что нам будут ставить очень сложные задачи из-за значительных образовательных потерь. Основная школьная программа будет", - предположил он.