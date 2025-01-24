Місячний посівний календар на лютий 2025 року: коли починати сіяти різні рослини

Лютий - місяць, коли садівники та городники розпочинають активну підготовку до весняного сезону. Саме в цей період закладається основа майбутнього врожаю.
РБК-Україна (проект Styler) надає рекомендації щодо місячного посівного календаря, які допоможуть вибрати оптимальні дати для посіву різних рослин.
Місячні фази відіграють важливу роль у розвитку рослин. У лютому 2025 року вони розподілені наступним чином:
Рослини, висаджені у сприятливі місячні фази, розвиваються швидше та краще засвоюють поживні речовини.
Лютий пропонує чимало днів, коли посів і догляд за рослинами будуть максимально ефективними. До сприятливих дат належать: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 24 лютого.
У ці дні рекомендовано висаджувати культури, які потребують тепла й багато часу для розвитку. Важливо забезпечити достатню кількість світла, оптимальний полив і температуру для рівномірного росту розсади. Слід також враховувати особливості кожної культури, щоб створити ідеальні умови для її розвитку.
У лютому є дні, коли посів краще відкласти. Несприятливими датами будуть: 11-14 та 26-28 лютого.
Цей час доцільно присвятити іншим справам:
Неспішна підготовка в ці дні дозволить уникнути помилок у майбутньому посівному сезоні.
Розпочинати посів у лютому варто з розсади овочів, зелені, ягідних і квіткових рослин. Оптимальні дати для кожної культури:
Важливо використовувати якісне насіння й ґрунт, щоб забезпечити здоровий ріст рослин.
Для отримання здорової розсади дотримуйтеся простих правил:
Правильний догляд за розсадою на ранніх етапах гарантує міцні рослини, готові до пересадки.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайтиTsn.ua, Moysad.com.ua, Gardeners' world.