Що посіяти у теплиці в січні: 6 рослин для раннього врожаю

У січні можна посіяти перші культури в теплиці, які подарують свіжий врожай уже навесні. Вибір правильних рослин, адаптованих до зимового посіву, дозволяє ефективно використовувати холодні місяці та підготуватися до сезону збору врожаю.

Редиска

Редиска - одна з найпопулярніших культур для зимового посіву завдяки своїй швидкій схожості та невибагливості. Вона добре переносить низькі температури та короткий світловий день, що робить її ідеальним вибором для теплиці.

Найкраще підходять ранньостиглі сорти, які можна збирати вже через 20–25 днів після посіву. Для посіву редиски важливо підготувати пухкий і родючий ґрунт, а також забезпечити рівномірний полив. Завдяки цьому редиска стане першим свіжим продуктом у вашому раціоні після зими.

Шпинат

Шпинат - це ідеальна культура для посіву в січні, яка швидко росте навіть за обмеженого освітлення. Він не лише невибагливий у догляді, але й надзвичайно корисний завдяки високому вмісту вітамінів та мінералів.

Для шпинату підходять прохолодні умови, адже його листя краще розвивається при температурі від +10 до +15 °C. Перед посівом ґрунт слід добре зволожити, а насіння злегка втиснути в землю, не засипаючи товстим шаром ґрунту. Уже за 4-5 тижнів шпинат порадує вас соковитим та ароматним листям.

Салат

Салат чудово підходить для зимового вирощування завдяки своїй стійкості до короткого дня та прохолодної погоди. Для січневого посіву краще обирати листові або качанні сорти, які швидко дозрівають. Насіння висівають у зволожений ґрунт, залишаючи міжряддя близько 10–15 см, щоб уникнути загущення.

Поливати салат потрібно помірно, адже надлишок вологи може спричинити гниття коріння. Правильно доглянутий салат подарує ніжні й соковиті листочки вже через місяць після посіву.

Отримати ранній врожай можна посіявши рослини вже у січні (фото: Freepik.com)

Петрушка

Петрушка - це ще одна рослина, яку можна сміливо висівати в січні для отримання ранньої зелені. Вона невибаглива до умов, але потребує родючого ґрунту та помірного поливу. Перед посівом насіння петрушки бажано замочити на 12–24 години для прискорення проростання.

Посів слід проводити неглибоко, засипаючи насіння тонким шаром землі. Петрушка росте повільно, але перші листочки з’являться вже за 5–6 тижнів, додаючи вашим стравам свіжий смак.

Цибуля на зелень

Цибуля на зелень - один із найпростіших варіантів для січневого вирощування, який не потребує особливих зусиль. Для посіву можна використовувати як насіння, так і маленькі цибулини-сіянці, які швидше проростають.

Цибуля добре росте навіть при мінімальному освітленні, але для прискорення процесу можна використовувати фітолампи. Посаджена в пухкий ґрунт, вона почне давати зелене перо вже через 2–3 тижні. Це ідеальний варіант для отримання свіжої зелені навіть у найхолодніші дні.

Крес-салат

Крес-салат - справжній рекордсмен за швидкістю росту, адже його можна збирати вже через 10–15 днів після посіву. Він невибагливий до температури та ґрунту, що робить його чудовим варіантом для зимового посіву.

Насіння крес-салату сіють у зволожений ґрунт або навіть у контейнер з водою, накриваючи плівкою для створення парникового ефекту. Ця культура потребує регулярного зволоження, але важливо уникати застою води. Крес-салат - це ідеальне джерело вітамінів для зимового раціону.