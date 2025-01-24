Лунный посевной календарь на февраль 2025 года: когда начинать сеять разные растения

Февраль - месяц, когда садоводы и огородники начинают активную подготовку к весеннему сезону. Именно в этот период закладывается основа будущего урожая.
РБК-Украина (проект Styler) предоставляет рекомендации по лунному посевному календарю, которые помогут выбрать оптимальные даты для посева различных растений.
Лунные фазы играют важную роль в развитии растений. В феврале 2025 года они распределены следующим образом:
Растения, высаженные в благоприятные лунные фазы, развиваются быстрее и лучше усваивают питательные вещества.
Февраль предлагает немало дней, когда посев и уход за растениями будут максимально эффективными. К благоприятным датам относятся: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 24 февраля.
В эти дни рекомендовано высаживать культуры, которые нуждаются в тепле и много времени для развития. Важно обеспечить достаточное количество света, оптимальный полив и температуру для равномерного роста рассады. Следует также учитывать особенности каждой культуры, чтобы создать идеальные условия для ее развития.
В феврале есть дни, когда посев лучше отложить. Неблагоприятными датами будут: 11-14 и 26-28 февраля.
Это время целесообразно посвятить другим делам:
Неспешная подготовка в эти дни позволит избежать ошибок в будущем посевном сезоне.
Начинать посев в феврале стоит с рассады овощей, зелени, ягодных и цветочных растений. Оптимальные даты для каждой культуры:
Важно использовать качественные семена и почву, чтобы обеспечить здоровый рост растений.
Для получения здоровой рассады придерживайтесь простых правил:
Правильный уход за рассадой на ранних этапах гарантирует крепкие растения, готовые к пересадке.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты TSN.ua, Moysad.com.ua, Gardeners' world.