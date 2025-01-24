Місячний посівний календар на лютий 2025 року: коли починати сіяти різні рослини
Лютий - місяць, коли садівники та городники розпочинають активну підготовку до весняного сезону. Саме в цей період закладається основа майбутнього врожаю.
РБК-Україна (проект Styler) надає рекомендації щодо місячного посівного календаря, які допоможуть вибрати оптимальні дати для посіву різних рослин.
Фази Місяця в лютому 2025 року
Місячні фази відіграють важливу роль у розвитку рослин. У лютому 2025 року вони розподілені наступним чином:
- Місяць, що зменшується: з 13 по 27 лютого;
- Молодик: 28 лютого;
- Місяць, що зростає: з 1 по 11 лютого;
- Повний місяць: 12 лютого.
Рослини, висаджені у сприятливі місячні фази, розвиваються швидше та краще засвоюють поживні речовини.
Сприятливі дні для посадки в лютому 2025 року
Лютий пропонує чимало днів, коли посів і догляд за рослинами будуть максимально ефективними. До сприятливих дат належать: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 24 лютого.
У ці дні рекомендовано висаджувати культури, які потребують тепла й багато часу для розвитку. Важливо забезпечити достатню кількість світла, оптимальний полив і температуру для рівномірного росту розсади. Слід також враховувати особливості кожної культури, щоб створити ідеальні умови для її розвитку.
Несприятливі дні для посадки
У лютому є дні, коли посів краще відкласти. Несприятливими датами будуть: 11-14 та 26-28 лютого.
Цей час доцільно присвятити іншим справам:
- Догляд за кімнатними рослинами;
- Підготовка насіння (сортування, обробка);
- Ремонт чи покупка садового інвентаря.
Неспішна підготовка в ці дні дозволить уникнути помилок у майбутньому посівному сезоні.
Що сіяти і коли: перелік культур та дати
Розпочинати посів у лютому варто з розсади овочів, зелені, ягідних і квіткових рослин. Оптимальні дати для кожної культури:
- Томати: 5-6, 8-10, 15-16, 20-21 лютого.
- Зелень (базилік, петрушка, кріп тощо): 9-10, 14-15, 22-23 лютого.
- Клубника (насіння): 6-7, 10-11, 15-16 лютого.
- Плодово-ягідні дерева та кущі: 1-10 лютого.
- Однорічні та багаторічні квіти: 4-5, 9-10 лютого.
- Солодкий перець: 7-8, 11-13, 19-21 лютого.
- Баклажани: 6-7, 10-12, 18-19 лютого.
- Цибуля-порей: 5-7, 10-12, 20-21 лютого.
- Клубнелуковичні та цибулинні квіти: 15-25 лютого.
Важливо використовувати якісне насіння й ґрунт, щоб забезпечити здоровий ріст рослин.
Поради для садівників
Для отримання здорової розсади дотримуйтеся простих правил:
- Забезпечте рослинам достатнє освітлення, особливо в похмурі дні.
- Контролюйте температуру повітря і полив.
- Використовуйте якісний субстрат і стимулятори росту для прискорення проростання насіння.
Правильний догляд за розсадою на ранніх етапах гарантує міцні рослини, готові до пересадки.
Раніше ми писали, як підготувати насіння до майбутнього посіву та які є методи для підвищення схожості.
Читайте також, які 6 рослин посіяти у теплиці в січні для раннього врожаю.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайтиTsn.ua, Moysad.com.ua, Gardeners' world.