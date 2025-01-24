Лунный посевной календарь на февраль 2025 года: когда начинать сеять разные растения

Февраль - месяц, когда садоводы и огородники начинают активную подготовку к весеннему сезону. Именно в этот период закладывается основа будущего урожая.

РБК-Украина (проект Styler) предоставляет рекомендации по лунному посевному календарю, которые помогут выбрать оптимальные даты для посева различных растений.

Фазы Луны в феврале 2025 года

Лунные фазы играют важную роль в развитии растений. В феврале 2025 года они распределены следующим образом:

Убывающая луна: с 13 по 27 февраля;

Новолуние: 28 февраля;

Растущая луна: с 1 по 11 февраля;

Полнолуние: 12 февраля.

Растения, высаженные в благоприятные лунные фазы, развиваются быстрее и лучше усваивают питательные вещества.

Благоприятные дни для посадки в феврале 2025 года

Февраль предлагает немало дней, когда посев и уход за растениями будут максимально эффективными. К благоприятным датам относятся: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 24 февраля.

В эти дни рекомендовано высаживать культуры, которые нуждаются в тепле и много времени для развития. Важно обеспечить достаточное количество света, оптимальный полив и температуру для равномерного роста рассады. Следует также учитывать особенности каждой культуры, чтобы создать идеальные условия для ее развития.

Неблагоприятные дни для посадки

В феврале есть дни, когда посев лучше отложить. Неблагоприятными датами будут: 11-14 и 26-28 февраля.

Это время целесообразно посвятить другим делам:

Уход за комнатными растениями;

Подготовка семян (сортировка, обработка);

Ремонт или покупка садового инвентаря.

Неспешная подготовка в эти дни позволит избежать ошибок в будущем посевном сезоне.

Что сеять и когда: перечень культур и даты

Начинать посев в феврале стоит с рассады овощей, зелени, ягодных и цветочных растений. Оптимальные даты для каждой культуры:

Томаты : 5-6, 8-10, 15-16, 20-21 февраля.

: 5-6, 8-10, 15-16, 20-21 февраля. Зелень (базилик, петрушка, укроп и т.д.): 9-10, 14-15, 22-23 февраля.

9-10, 14-15, 22-23 февраля. Клубника (семена): 6-7, 10-11, 15-16 февраля.

6-7, 10-11, 15-16 февраля. Плодово-ягодные деревья и кустарники: 1-10 февраля.

1-10 февраля. Однолетние и многолетние цветы : 4-5, 9-10 февраля.

: 4-5, 9-10 февраля. Сладкий перец: 7-8, 11-13, 19-21 февраля.

7-8, 11-13, 19-21 февраля. Баклажаны: 6-7, 10-12, 18-19 февраля.

6-7, 10-12, 18-19 февраля. Лук-порей: 5-7, 10-12, 20-21 февраля.

5-7, 10-12, 20-21 февраля. Клубнелуковичные и луковичные цветы: 15-25 февраля.

Важно использовать качественные семена и почву, чтобы обеспечить здоровый рост растений.

Советы для садоводов

Для получения здоровой рассады придерживайтесь простых правил:

Обеспечьте растениям достаточное освещение, особенно в пасмурные дни.

Контролируйте температуру воздуха и полив.

Используйте качественный субстрат и стимуляторы роста для ускорения прорастания семян.

Правильный уход за рассадой на ранних этапах гарантирует крепкие растения, готовые к пересадке.