Лунный посевной календарь на февраль 2025 года: когда начинать сеять разные растения
Февраль - месяц, когда садоводы и огородники начинают активную подготовку к весеннему сезону. Именно в этот период закладывается основа будущего урожая.
РБК-Украина (проект Styler) предоставляет рекомендации по лунному посевному календарю, которые помогут выбрать оптимальные даты для посева различных растений.
Фазы Луны в феврале 2025 года
Лунные фазы играют важную роль в развитии растений. В феврале 2025 года они распределены следующим образом:
- Убывающая луна: с 13 по 27 февраля;
- Новолуние: 28 февраля;
- Растущая луна: с 1 по 11 февраля;
- Полнолуние: 12 февраля.
Растения, высаженные в благоприятные лунные фазы, развиваются быстрее и лучше усваивают питательные вещества.
Благоприятные дни для посадки в феврале 2025 года
Февраль предлагает немало дней, когда посев и уход за растениями будут максимально эффективными. К благоприятным датам относятся: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 24 февраля.
В эти дни рекомендовано высаживать культуры, которые нуждаются в тепле и много времени для развития. Важно обеспечить достаточное количество света, оптимальный полив и температуру для равномерного роста рассады. Следует также учитывать особенности каждой культуры, чтобы создать идеальные условия для ее развития.
Неблагоприятные дни для посадки
В феврале есть дни, когда посев лучше отложить. Неблагоприятными датами будут: 11-14 и 26-28 февраля.
Это время целесообразно посвятить другим делам:
- Уход за комнатными растениями;
- Подготовка семян (сортировка, обработка);
- Ремонт или покупка садового инвентаря.
Неспешная подготовка в эти дни позволит избежать ошибок в будущем посевном сезоне.
Что сеять и когда: перечень культур и даты
Начинать посев в феврале стоит с рассады овощей, зелени, ягодных и цветочных растений. Оптимальные даты для каждой культуры:
- Томаты: 5-6, 8-10, 15-16, 20-21 февраля.
- Зелень (базилик, петрушка, укроп и т.д.): 9-10, 14-15, 22-23 февраля.
- Клубника (семена): 6-7, 10-11, 15-16 февраля.
- Плодово-ягодные деревья и кустарники: 1-10 февраля.
- Однолетние и многолетние цветы: 4-5, 9-10 февраля.
- Сладкий перец: 7-8, 11-13, 19-21 февраля.
- Баклажаны: 6-7, 10-12, 18-19 февраля.
- Лук-порей: 5-7, 10-12, 20-21 февраля.
- Клубнелуковичные и луковичные цветы: 15-25 февраля.
Важно использовать качественные семена и почву, чтобы обеспечить здоровый рост растений.
Советы для садоводов
Для получения здоровой рассады придерживайтесь простых правил:
- Обеспечьте растениям достаточное освещение, особенно в пасмурные дни.
- Контролируйте температуру воздуха и полив.
- Используйте качественный субстрат и стимуляторы роста для ускорения прорастания семян.
Правильный уход за рассадой на ранних этапах гарантирует крепкие растения, готовые к пересадке.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты TSN.ua, Moysad.com.ua, Gardeners' world.