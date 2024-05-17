Місячний посівний календар на червень 2024: що та коли потрібно садити на городі

Фази Місяця

Молодик - не найкращий час для роботи в саду та на городі. Не варто в такі дні щось садити чи пересаджувати. І це не один день, а три - ще день до, та день після. Якщо дуже хочеться зробити щось корисне, то можна робити обрізання рослин, боротися зі шкідниками та помірно поливати.

Повня - не можна садити та пересаджувати рослини й це також триває три дні. Але можна боротися зі шкідниками та хворобами, проріджувати густі сходи, полоти бур'яни, підгортати або збирати насіння.

Зростаючий Місяць - Місяць росте і тягне за собою енергію та соки рослин. Тому цей час вважається найкращим для роботи на городі й для рослин, плоди яких визрівають над землею. Це переважно квіти, трави, зелень, певні овочі, фрукти. Можна садити, пересаджувати та прищеплювати.

Спадаючий Місяць - соки та енергія спрямовуються вниз, до коренів. Тому в цей час варто займатися рослинами, які дозрівають під землею - коренеплодами та цибулинними. Можна сіяти бобові та цибулинні, садити коренеплоди. Ще в такі дні можна робити прополку бур'янів, полив, підживлювати рослини, обрізати гілки та збирати врожай.

Сприятливі дні для посадки у червні

Вдалі дні: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 червня.

Овочі та зелень

Картопля, морква, буряк - 3, 4, 23 червня

Цибуля ріпчаста - 3, 4, 15, 16, 23 червня

Часник - 3, 4, 15, 16, 23 червня

Помідори - 8, 9, 15-21, 23 червня

Огірки - 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 червня

Перець, баклажани - 8, 9, 10-12, 17-21 червня

Броколі, цвітна капуста - 8, 9, 15, 16 червня

Кабачки, патисони, гарбуз - 8, 9, 17-19 червня

Кукурудза - 15, 16, 20, 21 червня

Соняшник - 10, 11, 15, 16, 20, 21 червня

Кріп, петрушка, кінза - 8, 9, 15-19 червня

Шпинат - 1, 2, 28-30 червня

Салати - 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 червня

Базилік, материнка, розмарин та інші трави - 1-4, 8, 9, 12-16, 23 червня

Фрукти

Суниця та полуниця - 3, 4, 8, 9, 17-19 червня

Яблуня - 3, 4, 20, 21, 23 червня

Груша, айва - 3, 4, 15, 16, 23 червня

Абрикос, вишня, слива, персик - 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 червня

Черешня - 3, 4, 10, 11 червня

Смородина - 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 червня

Малина - 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 червня

Виноград - 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 червня

Декоративні рослини

Однорічники - 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 червня

Цибулинні та бульбові - 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 червня

Трав'янисті багаторічники - 8, 9, 12-16 червня

Хвойні - 6, 12-14 червня

Чагарники та дерева - 3, 4, 8-14, 20, 21 червня

Несприятливі дні у червні

Не варто займатися городом: 5, 6, 7, 22, 24 та 25 червня.