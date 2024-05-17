Місячний посівний календар на червень 2024: що та коли потрібно садити на городі

Місячний календар для роботи на городах та у садах використовується вже багато століть. Є певні культури, які треба садити та обробляти тільки під час зросту Місяця, а є ті, які тільки на спадаючий. А дні Повні чи Молодика - часто під забороною для таких робіт.
Що та коли можна буде садити на городі в червні 2024 року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Місячну країну".
Молодик - не найкращий час для роботи в саду та на городі. Не варто в такі дні щось садити чи пересаджувати. І це не один день, а три - ще день до, та день після. Якщо дуже хочеться зробити щось корисне, то можна робити обрізання рослин, боротися зі шкідниками та помірно поливати.
Повня - не можна садити та пересаджувати рослини й це також триває три дні. Але можна боротися зі шкідниками та хворобами, проріджувати густі сходи, полоти бур'яни, підгортати або збирати насіння.
Зростаючий Місяць - Місяць росте і тягне за собою енергію та соки рослин. Тому цей час вважається найкращим для роботи на городі й для рослин, плоди яких визрівають над землею. Це переважно квіти, трави, зелень, певні овочі, фрукти. Можна садити, пересаджувати та прищеплювати.
Спадаючий Місяць - соки та енергія спрямовуються вниз, до коренів. Тому в цей час варто займатися рослинами, які дозрівають під землею - коренеплодами та цибулинними. Можна сіяти бобові та цибулинні, садити коренеплоди. Ще в такі дні можна робити прополку бур'янів, полив, підживлювати рослини, обрізати гілки та збирати врожай.
Вдалі дні: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 червня.
Овочі та зелень
Картопля, морква, буряк - 3, 4, 23 червня
Цибуля ріпчаста - 3, 4, 15, 16, 23 червня
Часник - 3, 4, 15, 16, 23 червня
Помідори - 8, 9, 15-21, 23 червня
Огірки - 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 червня
Перець, баклажани - 8, 9, 10-12, 17-21 червня
Броколі, цвітна капуста - 8, 9, 15, 16 червня
Кабачки, патисони, гарбуз - 8, 9, 17-19 червня
Кукурудза - 15, 16, 20, 21 червня
Соняшник - 10, 11, 15, 16, 20, 21 червня
Кріп, петрушка, кінза - 8, 9, 15-19 червня
Шпинат - 1, 2, 28-30 червня
Салати - 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 червня
Базилік, материнка, розмарин та інші трави - 1-4, 8, 9, 12-16, 23 червня
Фрукти
Суниця та полуниця - 3, 4, 8, 9, 17-19 червня
Яблуня - 3, 4, 20, 21, 23 червня
Груша, айва - 3, 4, 15, 16, 23 червня
Абрикос, вишня, слива, персик - 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 червня
Черешня - 3, 4, 10, 11 червня
Смородина - 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 червня
Малина - 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 червня
Виноград - 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 червня
Декоративні рослини
Однорічники - 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 червня
Цибулинні та бульбові - 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 червня
Трав'янисті багаторічники - 8, 9, 12-16 червня
Хвойні - 6, 12-14 червня
Чагарники та дерева - 3, 4, 8-14, 20, 21 червня
Не варто займатися городом: 5, 6, 7, 22, 24 та 25 червня.
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