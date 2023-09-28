UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Місячний календар на жовтень 2023: найвдаліші та несприятливі дні

Місячний календар на жовтень 2023 року (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Місячний календар використовують із давніх часів і за фазами Місяця визначали, чи підходить та чи інша дата для важливих заходів, зустрічей та справ. Деякі дні можуть принести удачу, а деякі - навпаки, зведуть усі зусилля людини нанівець.

Які дні в жовтні 2023 будуть найвдалішими, а на які дні не варто планувати нічого важливого, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Astroseek.

Фази Місяця у жовтні

Спадаючий Місяць: з 1 по 13 жовтня, з 30 по 31 жовтня

Зростаючий Місяць: з 15 по 27 жовтня

Молодик: 14 жовтня о 19:54

Повний місяць: 28 жовтня о 22:23

Місячне затемнення: 28 жовтня о 19:22

Сонячне затемнення: 14 жовтня о 20:58

Фази Місяця у жовтні (скриншот)

Найвдаліші дні у жовтні

Нові справи варто розпочинати: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 жовтня

Енергетично сильні дні: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31 жовтня

Вдалі дні для поїздок та подорожей: 1, 2, 3, 4, 10, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 31 жовтня

Сприятливі дні для походу до стоматолога: 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 жовтня

Вдалі дні для дорогих покупок: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30 жовтня

Для посадки рослин та квітів: 1, 8, 15 жовтня

Несприятливі дні у жовтні

Найвдаліші дні : 7, 13 жовтня

Енергетично несприятливі дні: 3, 7, 13, 23, 23, 29 жовтня

Особливу обережність варто виявити в дні Повного місяця, Сонячного та Місячного затемнення. Це 14 та 28 жовтня. У такі дні зазвичай можуть відбутися порушення планів, буває забудькуватість і плутанина, а люди стають дратівливішими та емоційнішими, ніж звичайно.

До речі, раніше ми писали, що принесе перший осінній Повний місяць.

А ще розповідали про те, коли і як Україна відзначатиме Покрова Пресвятої Богородиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
лунный календарь