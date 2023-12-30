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Місячний календар стрижок на січень 2024: в які дні не можна йти в перукарню

Місячний календар стрижок на січень 2024 року (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Місячний календар стрижок на січень 2024 допоможе визначитися зі сприятливими датами для всіх процедур з волоссям

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує календар стрижок за місячними фазами на січень 2024 року.

Фази Місяця у січні 2024 року

  • Молодий місяць: 11 січня о 13:57
  • Повний місяць: 25 січня о 19:54
  • Зростальний Місяць: 12-24 січня
  • Спадний Місяць: 1-10 і 26-31 січня

Ні місячних, ні сонячних затемнень у січні 2024 року не прогнозують.

Найвдаліші дні для походу до перукарні

Найбільш сприятливі дні для стрижки: 2, 10, 19, 28 січня.

Сприятливі дні для стрижки волосся: 1-3, 10, 19, 28, 30, 31 січня.

Стрижка для швидкого росту волос: 13, 15-17, 19, 21-23 січня.

Кардинальна зміна іміджу: 12, 13, 20-22 січня.

Сприятливі дні для фарбування волосся: 18-22 січня.

Сприятливі дні для завивки волосся: 1, 2, 18-20, 28, 29 січня.

Невдалі дні для походу до перукарні

Відповідно до місячного календаря 6 січня не підходить для стрижки, фарбування, ламінування чи будь-яких інших процедур. У цей період волосся буде дещо слабшим і тому маніпуляції, проведені з ним, будуть шкодити.

Наступного дня, 7 січня, також не варто стригти волосся чи змінювати зачіску. Ви можете залишитися не задоволеними результатом.

14 січня будь-який догляд за волоссям зробить шкіру голови сухою і вразливою, тому краще такі процедури відкласти. 

А 26 січня ріст волосся сповільнюється, стрижка може призвести до проблем зі здоров'ям.

Раніше ми розповідали, коли відзначати церковні свята в січні 2024 за новим календарем.

Читайте також, які дні ангела в січні 2024 та як назвати дитину.

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