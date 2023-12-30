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Лунный календарь стрижек на январь 2024: в какие дни нельзя идти в парикмахерскую

Лунный календарь стрижек на январь 2024 года (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Лунный календарь стрижек на январь 2024 поможет определиться с благоприятными датами для всех процедур с волосами

РБК-Украина (проект Styler) публикует календарь стрижек по лунным фазам на январь 2024 года.

Фазы Луны в январе 2024 года

  • Молодая Луна: 11 января в 13:57
  • Полнолуние: 25 января в 19:54
  • Подростающая Луна: 12-24 января
  • Убывающая Луна: 1-10 и 26-31 января

Ни лунных, ни солнечных затмений в январе 2024 не прогнозируют.

Самые удачные дни для похода в парикмахерскую

Наиболее благоприятные дни для стрижки: 2, 10, 19, 28 января.

Благоприятные дни для стрижки волос: 1-3, 10, 19, 28, 30, 31 января.

Стрижка для быстрого роста волос: 13, 15-17, 19, 21-23 января.

Кардинальное изменение имиджа: 12, 13, 20-22 января.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 18-22 января.

Благоприятные дни для завивки волос: 1, 2, 18-20, 28, 29 января.

Неудачные дни для похода в парикмахерскую

Согласно лунному календарю 6 января не подходит для стрижки, покраски, ламинирования или каких-либо других процедур. В этот период волосы будут несколько слабее и поэтому манипуляции, проведенные с ними, будут вредить.

На следующий день, 7 января, также не стоит стричь волосы или менять прическу. Вы можете остаться недовольным результатом.

14 января любой уход за волосами сделает кожу головы сухой и уязвимой, поэтому лучше такие процедуры отложить.

А 26 января рост волос замедляется, стрижка может привести к проблемам со здоровьем.

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