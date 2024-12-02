Місячний календар стрижок на грудень 2024 року. Коли краще змінити зачіску перед Новим роком

На думку астрологів та езотериків, місячний календар може допомогти з вибором вдалих днів для стрижок та фарбування волосся. І якщо на Місяць, що росте, похід до перукаря вважається хорошим рішенням, то на спадний - не дуже.
Коли краще стригтися у грудні та на яку дату варто запланувати фарбування - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Якщо ви хочете кардинальних змін, записуйтесь до перукаря на 4 грудня. Саме в цей день можна експериментувати з кольором волосся та приміряти нові стрижки.
6 грудня можна стригтися, особливо якщо ви хочете позбавитися негативу і налаштуватися на хвилю щастя. Потім на нас чекають одразу 4 вдалі дні.
У грудні можна стригтися 10, 11, 12 і 13 числа. Також ці дати чудово підійдуть для фарбування. Зміна зачіски може порадувати вас результатом та навіть залучити щастя.
А якщо ви хочете, щоб волосся було здоровим, плануйте стрижку на 18, 19 або 20 грудня. Також вдалим буде 21 число.
Наприкінці грудня багато хто хоче зробити стрижку перед Новим роком. І якщо ви теж плануєте зістригти зайве, щоб залишити негатив у 2024-му, записуйтесь в салон на 26, 28 та 30 грудня.
Місячний календар стрижок на грудень (ілюстрація: freepik.com)
Початок грудня навряд чи підійде для кардинальних змін. 1 числа похід до перукаря міг бути вдалим, а ось 2, 3, 5 та 7 грудня від стрижок варто відмовитись.
Також не варто планувати кардинальні зміни на 8 та 9 числа. У середині місяця невдалі дні для стрижки - 14, 15, 16 та 17 грудня.
Ближче до кінця місяця будь-які процедури для волосся можуть не дати бажаного результату. 22, 23, 24 та 25 грудня краще не стригтися і не фарбуватися.
Також врахуйте, що перед Новим роком зачіску краще не змінювати. 27 та 29 грудня - невдалі дні для стрижки та фарбування.
Крім цього, плануйте похід у салон так, щоб він точно не випав на останній день року. Стрижка 31 грудня не дасть вам бажаного результату і навряд чи допоможе залучити успіх.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Joy Pup, Haircut lunar calendar.