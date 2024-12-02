Лунный календарь стрижек на декабрь 2024. Когда лучше менять прическу перед Новым годом

Удачные дни для стрижек и окрашивания волос в декабре

Если вы хотите кардинальных перемен, то записывайтесь к парикмахеру на 4 декабря. Именно в этот день можно экспериментировать с цветом волос и примерять новые стрижки.

6 декабря можно стричься, особенно если вы хотите избавиться от негатива и настроиться на волну счастья. Затем нас ждут сразу 4 удачных дня.

В декабре можно стричься 10, 11, 12 и 13 числа. Также эти даты прекрасно подойдут для окрашивания. Смена прически может порадовать вас результатом и даже привлечь счастье.

А если вы хотите, чтобы волосы были здоровыми, планируйте стрижку на 18, 19 или 20 декабря. Также удачным будет 21 число.

В конце декабря многие хотят сделать стрижку перед Новым годом. И если вы тоже планируете состричь лишнее, чтобы оставить негатив в 2024-ом, записывайтесь в салон на 26, 28 и 30 декабря.

Лунный календарь стрижек на декабрь (иллюстрация: freepik.com)

Когда нельзя стричь волосы в декабре

Начало декабря едва ли подойдет для кардинальных перемен. 1 числа поход к парикмахеру мог быть удачным, а вот 2, 3, 5 и 7 декабря от стрижек стоит отказаться.

Также не стоит планировать кардинальные перемены на 8 и 9 числа. В середине месяца неудачные дни для стрижки - 14, 15, 16 и 17 декабря.

Ближе к концу месяца любые процедуры для волос могут не принести желаемого результата. 22, 23, 24 и 25 декабря лучше не стричься и не краситься.

Также учтите, что прямо перед Новым годом прическу лучше не менять. 27 и 29 декабря - неудачные дни для стрижки и окрашивания.

Кроме этого, планируйте поход в салон так, чтобы он точно не выпал на последний день года. Стрижка 31 декабря не принесет вам желаемого результата и едва ли поможет привлечь удачу.