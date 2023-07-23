Місячний календар на серпень 2023: на які дні не варто планувати важливі справи та покупки

Фази Місяця на серпень 2023

Повний місяць: 1 серпня о 20:33 та 31 серпня о 03:35

Молодий місяць: 16 серпня об 11:38

Місяць, що спадає: з 2 по 15 серпня

Місяць, що росте : з 17 по 30 серпня

Сприятливі дні у серпні

Для початку нових справ: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 серпня

Енергетично сильні дні : 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 26, 29, 30 серпня

Для хірургічних операцій : з 17 по 30 серпня

Для видалення зубів: з 2 по 14 серпня

Для лікування зубів: з 17 по 30 серпня

Для поїздок та подорожей: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 23, 24, 26, 29, 31 серпня

Для великих покупок: 17, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30

Для стрижок та зміни іміджу: 7, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30 серпня

Для схуднення: з 17 по 30 серпня

Несприятливі дні у серпні

Практично весь серпень буде несприятливим місяцем для кількох сфер життя через вплив ретроградної Венери. Тому в останній місяць літа рекомендується не робити важливі та дорогі покупки – квартира чи машина.

Також у серпні не варто укладати шлюби, оскільки ретроградна Венера може сильно заплутати плани та стосунки.

Найневдаліші дні місяця: 1, 5, 8, 12, 31 серпня

Особливу обережність у справах варто виявити в дні Повного Місяця та Молодика.