Лунный календарь рыбалки на июнь 2025: какие дни принесут лучший улов

Июнь - один из самых любимых месяцев среди рыбаков. Чтобы по-настоящему насладиться рыбалкой и обеспечить себе хороший улов, важно учесть не только погоду или выбранное место, но и лунные фазы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о датах, когда в июне будет лучше всего клевать рыба.

Когда ловить рыбу разрешено

В большинстве регионов Украины рыбачить в июне уже разрешено, поскольку основной период нерестового запрета завершается в середине месяца. Однако на некоторых озерах, прудах или заповедных участках ограничения могут продолжаться до конца июня. Перед поездкой обязательно стоит уточнить это на сайтах местных рыбинспекций.

В это время температура воды стабилизируется в пределах +18...+24 °C, что активизирует как мирную рыбу (карася, леща, плотву), так и хищную (окуня, щуку). После весеннего паводка вода спадает, открывая доступ к затопленным берегам и донным склонам, где рыба любит кормиться.

Благоприятные дни для клева в июне

Известно, что Луна влияет не только на людей, но и на поведение рыбы. Планируя рыбалку по лунному календарю, вы повышаете свои шансы на удачный результат.

По наблюдениям опытных рыбаков, клев ухудшается в дни полнолуния и новолуния. Лучшими для рыбалки являются дни в середине фаз - когда Луна либо растет, либо убывает.

В июне 2025 года самыми благоприятными днями считаются 1-4, 15, 28-30 числа.

Неплохой улов возможен 5-6, 14, 16-18, 27 июня.

Слабый или вовсе отсутствующий клев прогнозируется на 7, 13, 19-21, а также в дни вокруг полнолуния и новолуния - с 8 по 12 и с 22 по 26 июня.

Советы для новичков

Тем, кто только начинает знакомство с рыбалкой, стоит выбирать простое, но универсальное снаряжение. Лучше всего подойдет поплавочная удочка или легкий фидер - они не требуют сложной настройки и хорошо работают на прудах и реках.

Среди наживок в июне особенно эффективны черви, опарыши, кукуруза и перловка. Для прикорма можно добавить ароматизаторы - например, мед или чеснок.

Приезжайте на водоем еще до рассвета - именно с 5 до 8 утра рыба проявляет наибольшую активность, а еще одно "золотое время" - с 18 до 21 часа. Полезно также пообщаться с местными рыбаками или изучить отзывы в интернете, чтобы найти перспективное место для ловли.