Місячний календар на лютий 2023: найвдаліші та найнебезпечніші дати

Фази Місяця у лютому 2023

Місяць, що зростає - з 1 по 4 лютого, з 21 по 28 лютого

Повний місяць - 5 лютого

Місяць, що спадає - з 6 по 19 лютого

Молодий місяць - 20 лютого

Сприятливі дні у лютому 2023

Найсильніші дні та енергетично позитивні: 1, 4, 10, 11, 21, 25, 26

Дзеркальна дата - 23.02.2023

Вдалі дні для медичних маніпуляцій – з 1 по 4 лютого, з 21 по 28 лютого

Для походу до стоматолога: 1, 2, 4, 7, 18, 21, 27, 28

Для стрижок та походів у перукарню – 1,4, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 25, 27

Для великих покупок: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 27, 28

Для подорожей: 3, з 6 по 10 лютого, 16, 20, 21, 27, 28

Несприятливі дні у лютому

Найнебезпечніші дні: 5, 19, 20

Особливо обережними варто бути в Повний місяць, 5 лютого. Не варто на цей день планувати важливі зустрічі, розмови, укладання угод, купівлю нерухомості чи автомобіля. Також варто в цей день бути обережнішим за кермом і не вплутуватися в конфлікти.

Якщо вас чекає далека дорога, то починати її не варто 5 лютого.