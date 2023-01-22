Місячний календар на лютий 2023: найвдаліші та найнебезпечніші дати
Місячні календарі з давніх-давен використовували для багатьох речей - для посіву, для стрижок і для подорожей. Місяць має великий вплив на все живе на Землі, в тому числі й людину. Тому різні фази небесного світила можуть бути вдалими чи небезпечними для різних справ.
Які дні будуть вдалими у лютому 2023 року, а які можуть стати небезпечними – читайте у матеріалі Styler.
Фази Місяця у лютому 2023
Місяць, що зростає - з 1 по 4 лютого, з 21 по 28 лютого
Повний місяць - 5 лютого
Місяць, що спадає - з 6 по 19 лютого
Молодий місяць - 20 лютого
Сприятливі дні у лютому 2023
Найсильніші дні та енергетично позитивні: 1, 4, 10, 11, 21, 25, 26
Дзеркальна дата - 23.02.2023
Вдалі дні для медичних маніпуляцій – з 1 по 4 лютого, з 21 по 28 лютого
Для походу до стоматолога: 1, 2, 4, 7, 18, 21, 27, 28
Для стрижок та походів у перукарню – 1,4, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 25, 27
Для великих покупок: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 27, 28
Для подорожей: 3, з 6 по 10 лютого, 16, 20, 21, 27, 28
Несприятливі дні у лютому
Найнебезпечніші дні: 5, 19, 20
Особливо обережними варто бути в Повний місяць, 5 лютого. Не варто на цей день планувати важливі зустрічі, розмови, укладання угод, купівлю нерухомості чи автомобіля. Також варто в цей день бути обережнішим за кермом і не вплутуватися в конфлікти.
Якщо вас чекає далека дорога, то починати її не варто 5 лютого.
До речі, раніше ми писали про те, які дати у 2023 році будуть найсильнішими та важливішими.
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