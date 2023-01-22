Лунный календарь на февраль 2023: самые удачные и опасные даты

Лунные календари с древних времен использовали для многих вещей - для посева, для стрижек и для путешествий. Луна имеет большое влияние на все живое на Земле, в том числе и на человека. Поэтому разные фазы небесного светила могут быть удачными или опасными для разных дел.

Какие дни будут удачными в феврале 2023 года, а какие могут стать опасными - читайте в материале Styler.

Фазы Луны в феврале 2023

Растущая Луна - с 1 по 4 февраля, с 21 по 28 февраля

Полнолуние - 5 февраля

Убывающая Луна - с 6 по 19 февраля

Новолуние - 20 февраля

Благоприятные дни в феврале 2023

Самые сильные дни и энергетически позитивные: 1, 4, 10, 11, 21, 25, 26

Зеркальная дата - 23.02.2023

Удачные дни для медицинских манипуляций - с 1 по 4 февраля, с 21 по 28 февраля

Для похода к стоматологу: 1, 2, 4, 7, 18, 21, 27, 28

Для стрижек и походов в парикмахерскую - 1,4, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 25, 27

Для крупных покупок: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 27, 28

Для путешествий: 3, с 6 по 10 февраля, 16, 20, 21, 27, 28

Неблагоприятные дни в феврале

Самые опасные дни: 5, 19, 20

Особенно осторожными стоит быть в Полнолуние, 5 февраля. Не стоит на этот день планировать важные встречи, разговоры, заключение сделок, покупку недвижимости или автомобиля. Также стоит в этот день быть осторожнее за рулем и не ввязываться в конфликты.

Если вам предстоит дальняя дорога, то начинать ее не стоит 5 февраля.