Місячний календар на листопад: у які дні не варто планувати похід до перукаря

Деякі дні не підходять для стрижок чи кардинальної зміни іміджу, а деякі дні стануть ідеальним, а результат перевершить усі очікування.

Місячний календар допомагає вибрати найоптимальнішу дату для маніпуляцій із волоссям. З давніх-давен таким календарем користувалися для багатьох речей - від посадки на городі до удосконалення зовнішнього вигляду.

Які дні у листопаді 2022 року будуть вдалими для відвідування перукарні, а які будуть несприятливими – читайте у матеріалі нижче.

Фази Місяця у листопаді

Повний місяць - 8 листопада

Сонячне затемнення - 8 листопада

Молодий місяць - 24 листопада

Місяць, що росте - з 2 по 7 листопада і з 25 по 30 листопада

Місяць, що зменшується - з 9 по 23 листопада

Стрижка на Місяць, що росте, прискорить зростання волосся, а значить зміна зачіски в ці дні підійдуть володаркам довгого волосся або тим, хто хоче підрівняти кінчики. А ось людям з короткими стрижками ці дні вибирати не варто - волосся швидко відросте, і форма зачіски зміниться.

На спадаючий Місяць можна упорядковувати короткі стрижки або стригтися тим, хто не хоче швидкого росту волосся.

Сприятливі дні

Якщо ви хочете підрівняти кінчики, то вибирайте 5, 7, 12, 21, 26 та 30 листопада

Для коротких стрижок оптимальні дати - 3, 15, 16 та 24 листопада.

Експерименти з волоссям та кардинальна зміна іміджу - 1, 2, 27, 28 та 29 листопада

Для фарбування волосся підійдуть 7, 8, 13, 14 та 23 листопада

Для походу до перукарні з іншими цілями можна обирати також: 1,3, 7, 8, 9, 15, 16, 25, 29, 30 листопада.

Невдалі дні

Не варто відвідувати перукаря для стрижки або фарбування волосся: 4, 6, 11, 13, 14, 20 і 22 листопада.

Також не варто планувати зміну зачіски на Повний місяць і Сонячне затемнення, а в Молодий місяць утримайтеся від кардинальних змін - виправити потім буде складно.