Лунный календарь на ноябрь: в какие дни не стоит планировать поход к парикмахеру

Некоторые дни не подходят для стрижек или кардинальной смены имиджа, а некоторые дни станут идеальным, а результат превзойдет все ожидания.

Лунный календарь помогает выбрать самую оптимальную дату для манипуляций с волосами. С древних времен таким календарем пользовались для многих вещей - от посадки на огороде до усовершенствования внешнего вида.

Какие дни в ноябре 2022 года будут удачными для посещения парикмахерской, а какие будут неблагоприятными - читайте в материале ниже.

Фазы Луны в ноябре

Полнолуние - 8 ноября

Солнечное затмение - 8 ноября

Новолуние - 24 ноября

Растущая Луна - с 2 по 7 ноября и с 25 по 30 ноября

Убывающая Луна - с 9 по 23 ноября

Стрижка на растущую Луну ускорит рост волос, а значит изменение прически в эти дни подойдут обладательницам длинных волос или тем, кто хочет подравнять кончики. А вот людям с короткими стрижками эти дни выбирать не стоит - волосы быстро отрастут, и форма прически изменится.

На убывающую Луну можно приводит в порядок короткие стрижки или стричься тем, кто не хочет быстрого роста волос.

Благоприятные дни

Если вы хотите подравнять кончики, то выбирайте 5, 7, 12, 21, 26 и 30 ноября

Для коротких стрижек оптимальные даты - 3, 15, 16 и 24 ноября

Эксперименты с волосами и кардинальная смена имиджа - 1, 2, 27, 28 и 29 ноября

Для окрашивания волос подойдут 7, 8, 13, 14 и 23 ноября

Для похода в парикмахерскую с другими целями можно выбирать также: 1,3, 7, 8, 9, 15, 16, 25, 29, 30 ноября.

Неудачные дни

Не стоит посещать парикмахера для стрижки или окрашиванием волос: 4, 6, 11, 13, 14, 20 и 22 ноября.

Также не стоит планировать изменение прически на Полнолуние и Солнечное затмение, а в Новолуние воздержитесь от кардинальных перемен - исправить потом будет сложно.