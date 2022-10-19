Як зробити бальзам або кондиціонер у домашніх умовах: використовуємо підручні засоби

Зробити бальзам, маску або кондиціонер для волосся самостійно не складе труднощів. Можна використовувати для них звичайні продукти, трави та ефірні олії.

Як приготувати бальзам або кондиціонер з того, що є під руками - читайте в матеріалі Styler.

Усі маски, бальзами та кондиціонери для волосся, зроблені власними руками, можна умовно розділити на дві категорії:

Одноразові. У них короткий термін зберігання та до складу входять трави, кефір, лимонний сік, яйця та інші компоненти.

Багаторазові. Такі бальзами можна зберігати до двох тижнів і довше, і до складу повинні входити загусники, емульгатори, кислоти та інші компоненти.

Що можна використовувати для бальзамів та кондиціонерів:

Кульбаби

Календулу

М'яту, мелісу

Шавлія

Лопух

Кропиву

Кору дуба

Липу

Ромашку

Фрукти

Обліпиху

Пиво

Яйця

Кефір

Оцет

Лимонну кислоту (сік лимона)

Ефірні олії

Цибульний сік

Касторове масло

Мед

Оливкову олію (і будь-які інші види олії)

Кефір

Хна

Каву

Як зробити найпростіші бальзами для волосся

Бальзами для жирного волосся

Розбавте трохи кисле молоко або ряжанку теплою водою, перемішайте і нанесіть на волосся. Через 20 хвилин змийте.

Візьміть 2 ст. ложки сухого лопуха та 200 мл води. Подрібніть висушений лопух, залийте окропом і поваріть 10 хвилин. Дайте охолонути та споліскуйте цим відваром волосся.

Для покращення росту

Візьміть 1 ч. ложку яблучного оцту, 2 ст. ложки шампуню або будь-якого бальзаму, 2 ст. ложки касторової олії та 2 жовтки. Все добре перемішайте і нанесіть на чисте та вологе волосся. Змийте за 15 хвилин.

Бальзам з алое

Вам знадобиться рослина, якій щонайменше 3 років. Зріжте кілька листків і покладіть у холодильник на 5-6 днів. Потім подрібніть у м'ясорубці та процідіть сік через марлю. Нанесіть отриманий сік волосся і через 15-20 хвилин змийте.

Цей бальзам не варто використовувати частіше ніж раз на тиждень. Сік алое є сильнодіючою речовиною. Найкраще чергувати з якимось м'яким бальзамом.

Лимонно-медовий бальзам

Змішайте 5 ст. ложок води із 1 ст. ложкою соку лимона, додайте до розчину мед. Добре перемішайте та нанесіть на волосся. Змийте за 15 хвилин.

Желатиновий бальзам

Розчиніть у 200 мл води 1 ст. ложку желатину. Додайте 2-3 краплі будь-якої ефірної олії та 1 ч. ложку яблучного оцту. Нанесіть на волосся та змийте через 10 хвилин.

Від кінчиків, що січуться

На водяній бані зміщуйте 1 яйце, 2 ч. ложки оливкової олії, 3 ст. ложки будь-якого м'якого шампуню (підійде дитячий), 1 ч. ложку меду. Перемішайте та нанесіть на волосся. Через 15 хвилин змийте.

Обліпиховий

Вам знадобиться сік обліпихи, бажано свіжий. Нанесіть його на волосся і через 15 хвилин змийте.

Пивний бальзам для росту волосся

Візьміть 100 мл пива (для світлого волосся - світле, для темного - темне). Відокремте білок від жовтка. Жовток змішайте з пивом та нанесіть суміш на волосся. Через 30 хвилин змийте.

Для сухого волосся

Візьміть 100 мл свіжого пива і додайте кілька крапель ефірних олій. Нанесіть засіб по проділах і втирайте у шкіру голови. Через 30 хвилин змийте.

Від випадіння волосся (з пивом)

Візьміть 100 мл свіжого пива і змішайте з чайною ложкою соку цибулі. Нанесіть на волосся та укутайте рушником. Через 30 хвилин змийте. Щоб позбавитися запаху цибулі, додайте у воду для полоскання пару крапель ефірної олії або лимонний сік.

Зміцнюючий бальзам

Візьміть 2 ст. ложки касторової олії, 2 яйця, 1 ст. ложку яблучного оцту та добре перемішайте до однорідної маси. Потім додайте 3 ст. ложки шампуню. Можна додати пару крапель ефірної олії. Знову перемішайте. Нанесіть на чисте та вологе волосся, загорніть у шапочку. Через 5 хвилин змийте теплою водою.

З оливковою олією

Візьміть одне яйце, 2 ч. ложки оливкової олії, 1 ч. ложку меду, 3 ст. ложки шампуню. Всі інгредієнти змішайте та наносите на волосся після кожного миття голови. Змивайте за 15-20 хвилин.

Кавовий бальзам

Візьміть 2 ст. ложки гущі натуральної кави та змішайте з 1 ст. ложкою олії (оливкова або будь-яка інша). Нанесіть на проділи та втирайте 5 хвилин у шкіру голови. Залишіть на 5 хвилин і змийте теплою водою. Цей бальзам не рекомендується використовувати перед сном.