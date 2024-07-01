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Місячний календар на липень: коли стригти і фарбувати волосся, щоб залучити удачу

Понеділок 01 липня 2024 08:43
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Місячний календар на липень: коли стригти і фарбувати волосся, щоб залучити удачу Коли не можна стригтись у липні за місячним календарем (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Стрижки за місячним календарем, як вважають езотерики, можуть допомогти залучити удачу та щастя. У липні буде лише один нейтральний день, коли похід до перукаря ніяк не вплине на життя, і це 30 число.

Коли краще стригтися у липні, а коли варто записатися на фарбування, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Joy Pup.

Коли фарбувати волосся у червні

1 і 3 липня можна фарбувати волосся, якщо ви хочете стати ще привабливішим. Вибирайте руді або світлі відтінки.

5 липня - найсприятливіший день, фарбування буде ідеальним. Також вдалий день - 6 число.

9 липня варто фарбуватися лише у темні відтінки. А 11 липня робіть з волоссям все, що вам хочеться.

14 липня варто фарбувати шевелюру у яскраві відтінки, це додасть вам сил та впевненості. 15 числа - у темні кольори.

16 та 18 липня - сприятливі дні для будь-якого фарбування. А 19 числа ви можете стати володаркою червоного або золотистого волосся, ці кольори принесуть позитив.

21 липня варто віддати перевагу спокійним відтінкам, 23 - наважуйтесь на експерименти.

У період з 24 по 29 липня усі дні будуть вдалими для фарбування. А 31 - ви залучите у своє життя легкість, якщо затонуєте волосся у світлі кольори.

Коли треба стиригтися у червні (колаж РБК-Україна)

Найкращі дні для фарбування в липні (колаж: РБК-Україна)

Невдалі дні для фарбування

Ці дати максимально не підходять для походу до перукаря, якщо ви хочете змінювати колір волосся:

  • 2 липня (можна фарбуватися лише у натуральні відтінки)
  • 4 липня
  • 6 липня (все зіпсує Молодий місяць)
  • 8 та 10 липня
  • 12 липня (колір погано ляже, волосся пофарбується нерівномірно)
  • 13, 17 та 19 липня
  • 20 липня (ризикуєте залишитися без грошей).

Коли стригтися у червні - всі дати

Запишіться до перукаря на 1 або 3 липня, якщо хочете залучити удачу, здоров'я та кар'єрний успіх. А з 4 по 5 числа варто стригтися тим, хто хоче розбагатіти.

8 та 9 липня стрижка принесе позитив та радість. Це стосується також 11,12, 14 та 16 липня.

22 липня варто зважитися на зміну зачіски тим, хто хвилюється перед розмовою з начальством чи партнерами. А стрижка 23 числа дозволить "пробудити" інтуїцію.

24, 26 та 27 липня похід до перукаря принесе гармонію, здоров'я та дозволить помиритися з близькими. 29 липня стрижка принесе віру у свої сили. А якщо ви оновите зачіску 31 числа, то вас може відвідати натхнення.

Фото: Коли у березні можна і не можна стригтися (freepik.com)

Невдалі дні для стрижки у липні (ілюстрація: freepik.com)

Коли не можна стригтися за місячним календарем

Найневдаліші дати для стрижки у липні:

  • 2 і 7 липня (ризикуєте "зістригти" здоров'я)
  • 10 та 13 липня
  • 15 липня
  • 17 липня (можете втратити щось важливе)
  • 18, 19 та 21 липня (може бути поганий результат)
  • 25 та 28 липня (здоров'я може погіршитися, а в сім'ї почнуться скандали).

До речі, раніше ми вже розповідали, коли буде Ретроградний Сатурн і кому варто побоюватися кармічного удару.

Крім цього, з'явився Таро-гороскоп на 1 липня.

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