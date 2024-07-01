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Лунный календарь на июль: когда стричь и красить волосы, чтобы привлечь удачу

Понедельник 01 июля 2024 08:43
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Лунный календарь на июль: когда стричь и красить волосы, чтобы привлечь удачу Когда нельзя стричься в июле по лунному календарю (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Стрижки по лунному календарю, как считают эзотерики, могут помочь привлечь удачу и счастье. В июле будет всего один нейтральный день, когда поход к парикмахеру никак не повлияет на жизнь, и это 30 число.

Когда лучше стричься в июле, а когда стоит записаться на окрашивание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy Pup.

Когда красить волосы в июне

1 и 3 июля можно красить волосы, если вы хотите стать еще привлекательнее. Выбирайте рыжие или светлые оттенки.

5 июля - самый благоприятный день, окрашивание будет идеальным. Также удачный день - 6 число.

9 июля стоит краситься лишь в темные оттенки. А 11 июля делайте с волосами все, что вам хочется.

14 июля стоит красить шевелюру в яркие оттенки, это добавит вам сил и уверенности. 15 числа - в темные цвета.

16 и 18 июля - благоприятные дни для любого окрашивания. А 19 числа вы можете стать обладательницей красных или золотистых волос, эти цвета принесут позитив.

21 июля стоит отдать предпочтение спокойным оттенкам, 23 - решайтесь на эксперименты.

В период с 24 по 29 июля все дни будут удачными для окрашивания. А 31 числа вы привлечете в свою жизнь легкость, если затонируете волосы в светлые цвета.

Коли треба стиригтися у червні (колаж РБК-Україна)

Лучшие дни для окрашивания в июле (коллаж: РБК-Украина)

Неудачные дни для окрашивания

Эти даты максимально не подходят для похода к парикмахеру, если вы хотите менять цвет волос:

  • 2 июля (можно краситься только в натуральные оттенки)
  • 4 июля
  • 6 июля (все испортит Новолуние)
  • 8 и 10 июля
  • 12 июля (цвет плохо ляжет, волосы прокрасятся неравномерно)
  • 13, 17 и 19 июля
  • 20 июля (рискуете остаться без денег).

Когда стричься в июне - все даты

Запишитесь к парикмахеру на 1 или 3 июля, если хотите привлечь удачу, здоровье и карьерный рост. А с 4 по 5 числа стоит стричься тем, кто хочет разбогатеть.

8 и 9 июля стрижка принесет позитив и радость. Это касается также 11,12, 14 и 16 июля.

22 июля стоит решиться на смену прически тем, кто волнуется перед разговором с начальством или партнерами. А стрижка 23 числа позволит "пробудить" интуицию.

24, 26 и 27 июля поход к парикмахеру принесет гармонию, здоровье и позволит помириться с близкими. 29 июля стрижка принесет веру в свои силы. А если вы обновите прическу 31 числа, то вас может посетить вдохновение.

Фото: Коли в березні можна і не можна стригтися (freepik.com)

Неудачные дни для стрижки в июле (иллюстрация: freepik.com)

Когда нельзя стричься по лунному календарю

Самые неудачные даты для стрижки в июле:

  • 2 и 7 июля (рискуете "состричь" здоровье)
  • 10 и 13 июля
  • 15 июля
  • 17 июля (можете потерять что-то важное)
  • 18, 19 и 21 июля (может быть плохой результат)
  • 25 и 28 июля (здоровье может ухудшиться, а в семье начнутся скандалы).

К слову, ранее мы уже рассказывали, когда будет Ретроградный Сатурн и кому стоит опасаться кармического удара.

Помимо этого, появился Таро-гороскоп на 1 июля.

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