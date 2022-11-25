Місячний календар городника та садівника на грудень 2022 року

Несприятливі дні для роботи з рослинами у грудні

1, 8, 23, 25-26

Не саджати: 1, 8, 11-13, 19-23, 25-26

Не живити:19-20

Не обрізати: 2-4

Місячний календар дачника на кожен день на грудень 2022 року

1 грудня. Сприятливий період для догляду за кімнатними рослинами та вигонковою зеленню: розпушування, санітарне обрізування, полив та підживлення.

2 грудня. Продовжуйте роботу попереднього дня. Накопичуйте сніг на ділянці, додатково вкриваючи посадки багаторічників снігом з доріжок та майданчиків, у безсніжну зиму - сухим листям та лапником.

3 грудня. Сприятливий для пересадки кімнатних рослин. За наявності досвітки можна посіяти зелень: базилік, петрушку, салат.

4 грудня. Найбільш сприятливий день місяця для посадки цибулинних на вигін. Також можна посіяти на зелень і поставити пророщуватись овес чи пшеницю.

5 грудня. Продовжуйте роботу попереднього дня. Кімнатні рослини за потреби можна обробити від хвороб та шкідників.

6 грудня. День сприятливий для огляду посадкового матеріалу теплолюбних багаторічників - жоржин, канн, гладіолусів та ін. Проведіть відбраковування хворих екземплярів.

7 грудня. Продовжуйте роботу попереднього дня. Полив кімнатних рослин краще відкласти до завтра. За необхідності внесіть сухе підживлення.

8 грудня. Несприятливий день місяця для будь-яких робіт із рослинами. Гарний день для відпочинку.

Посівний календар за Місяцем на грудень 2022 (фото: Freepik)

9 грудня. У саду огляньте зимові укриття, утрамбуйте сніг у приствольних колах, скиньте сніг із гілок та теплиць. Кімнатні рослини та вигонові культури можна підгодувати.

10 грудня. Продовжуйте роботу попереднього дня. Дні сприятливі для закочування банок та закваски капусти.

11 грудня. Сприятливий період для підживлення та обрізання красиво квітучих та декоративно листяних кімнатних рослин.

12 грудня. Продовжуйте роботу попереднього дня. Сприятливий час для засолювання капусти.

13 грудня. Продовжуйте роботу попередніх двох днів.

14 грудня. Сприятливий день для робіт з рослинами, вдома - полийте і підгодуйте, в саду - якщо потрібно, підкиньте сніги під дерева, на гряди та квітники.

15 грудня. Продовжуйте роботу попереднього дня. Боротьба з хворобами та шкідниками, що мешкають у ґрунті. Підживлення кімнатних рослин та вигонових культур.

16 грудня. Можна поставити цибулини квітів на вигін. Не рекомендується полив, але можливе внесення сухих добрив.

17 грудня. Продовжуйте роботу попереднього дня. Можна обрізати кімнатні рослини. У саду корисно струсити сніг із гілок дерев та теплиці, оглянути штамби дерев на предмет ушкодження гризунами.

18 грудня. Продовжуйте роботу попереднього дня. Можна посадити бульби глоксиній та ахімененсів. Не рекомендується полив, але можливе внесення сухих добрив.

19 грудня. Сприятливий день для підживлення квітучих кімнатних рослин. Можливе обрізання кімнатних рослин. Не можна живити. Можна поливати кімнатні рослини.

20 грудня. Сприятливий день для підживлення кімнатних рослин та санітарної обрізки. Сприятливий час для консервації та засолювання капусти.

21 грудня. Сприятливий день для обробки від хвороб та шкідників, підживлення та обрізання кімнатних рослин.

22 грудня. Триває несприятливий період більшості видів робіт. Можна перевірити бульби жоржин і бегоній, бульбоцибулин гладіолусів, закладених на зберігання.

23 грудня (Молодий місяць). Несприятливий день для посадково-посівних робіт. Чудовий день для відпочинку.

24 грудня. По можливості вирушайте в сад або за покупками (за насінням та інвентарем до нового сезону), займіться плануванням майбутніх посадок, не забудьте про обов'язкову зміну культур на городі. Намалюйте план городу.

Посівний календар за Місяцем на грудень 2022 (фото: Freepik)

25 грудня. Дні Водолія дуже несприятливі для посіву та посадок. Цей день краще відпочити, відклавши роботи із рослинами до вихідних.

26 грудня. Не можна садити та сіяти, але за потреби можна пересадити лише дорослі рослини методом перевалки та підгодувати кімнатні рослини. Можна перевірити стан бульб і цибулин, прибраних на зберігання, до годівниці досипати корм.

27 грудня. Сприятливий період для сівби мікрозелені. У саду проведіть заходи щодо снігозатримання, скиньте сніг із гілок і наповніть годівниці.

28 грудня. Також у дні риб можна підгодувати та полити кімнатні рослини, підготувати ґрунти та місткості до посіву розсади.

29 грудня. Посів насіння на зелень. У саду підсипте сніг на грядки та квітники, досипте корм у годівниці для птахів, струсіть важкий сніг із плодових дерев.

30 грудня. Продовжуйте роботу попереднього дня. За потреби можна пересадити кімнатні рослини. Рекомендується провести ревізію посадкового матеріалу в бульбосховищі.

31 грудня. Продовжуйте роботу попереднього дня.