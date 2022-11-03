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Місячне затемнення у листопаді 2022: чому воно унікальне та чи буде видно в Україні

Сонячне затемнення (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Місячне затемнення цьогоріч відбудеться 8 листопада уже вдруге. Воно буде повним, тобто весь Місяць покриється тінню Землі. Повне місячне затемнення - це унікальна подія, що відбувається раз на кілька років, тому варто його побачити.

Чи буде видно затемнення в Україні - читайте нижче.

Чим воно унікальне

Місяць не має власного світла, а відбиває сонячне світло. Тому місячне затемнення - це астрономічне явище, при якому тінь Землі частково або повністю блокує сонячне світло, не даючи Місяцю освітлюватися.

В цей час планета знаходиться між Місяцем та Сонцем. Є три типи місячного затемнення: повне, часткове та напівтіньове.

Зокрема, повне затемнення проходить через тінь Землі та повністю покривається нею. У цьому випадку Місяць з’являється з червоним кольором в апексі затемнення.

Явище, яке трапиться 8 листопада, припаде на повню. У точках, де його видно буде найкраще, воно триватиме приблизно 3 години та 40 хвилин.

Чи можна буде побачити в Україні

8 листопада пік затемнення за київським часом припаде на 13:02, тобто помилуватись ним неозброєним оком не вийде.

Також у телескопі явище з України теж не буде видно, адже затемнення відбудеться нижче лінії горизонту. В Європі побачити його зможуть хіба що мешканці крайнього північного сходу - на решті континенту затемнення не буде видимим.

Найкраще спостерігати за таким явищем буде над Тихим океаном і більшою частиною Північної Америки. Також зможуть побачити мешканці Австралії, Азії, Південної Америки та сходу Північної Америки.

Наступне повне місячне затемнення має відбутись аж у 2025 році. Зазначимо, що у 2023 та 2024 роках очікується по одному частковому і одному напівтіньовому затемненню.

Як на людину вплине затемнення

Під час місячного затемнення можливий потік деструктивної енергетики, тому слід тримати себе в руках, бути спокійним та стриманим.

У духовному плані це явище несе у собі послання про зміну та еволюцію. Попри те, що трансформації застають людину зненацька, вони йдуть їй на благо і дають необхідний поштовх до дії.

Це явище дає нам сміливість відмовитися від того, що нам більше не служить - дружби, відносин, роботи та почуттів. Відбудеться момент визволення душі.

Раніше ми повідомляли, що до Землі мчить гігантський потенційно небезпечний астероїд.

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