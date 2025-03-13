Місячне затемнення у березні 2025: як та коли його можна побачити в Україні

14 березня 2025 року відбудеться повне місячне затемнення, під час якого Місяць набуде характерного червоного відтінку, відомого як "Кривавий Місяць". Це унікальне астрономічне явище буде добре видно на території України. Дізнайтеся, коли і як спостерігати це затемнення, щоб не пропустити захопливий момент.

Коли можна буде в Україні побачити повне місячне затемнення та "Кривавий Місяць", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Space.

Що таке "Кривавий Місяць" та місячне затемнення

"Кривавий Місяць" - це популярний термін, який описує червонуватий відтінок Місяця під час повного місячного затемнення. Це відбувається, коли Земля розташовується між Сонцем і Місяцем, блокуючи пряме сонячне світло. Однак частина світла проходить через земну атмосферу, розсіюється і досягає поверхні Місяця, надаючи йому червонуватого кольору.

Коли відбудеться місячне затемнення в березні 2025 року

За даними NASA, повне місячне затемнення відбудеться 14 березня 2025 року. Затемнення розпочнеться о 5:57 за київським часом і триватиме до 12:00. Фаза повного затемнення, під час якої Місяць набуде червоного відтінку, відбудеться між 8:26 та 9:31 за київським часом.

Як спостерігати місячне затемнення в Україні?

Місячне затемнення 14 березня 2025 року буде добре видно на всій території України, за умови ясної погоди. Для спостереження не потрібне спеціальне обладнання, хоча бінокль або телескоп можуть покращити видимість деталей.

Рекомендується обрати місце якомога далі від міського освітлення, щоб мінімізувати світловий шум. Починаючи з 5:57, можна спостерігати поступове затемнення Місяця, а між 8:26 та 9:31 - найцікавішу фазу "Кривавого Місяця".

Найбільшого затемнення Місяць досягне о 9:59 за Києвом. Але загалом затемнення по всьому світу буде тривати понад 6 годин.

Як розповіли у NASA, Місяць проходитиме крізь тінь Землі. Спочатку цей об'єкт виглядатиме так, ніби його хтось "надкусив" з одного боку. Згодом Місяць перетвориться на темно-червону кулю.

"Цей колір походить від кільця всіх заходів та сходів Сонця, які ви побачили б навколо планети, якби були астронавтом на поверхні Місяця", - пояснили науковці.

Потім затемнення розгортатиметься у зворотному порядку - червоний колір тьмянішатиме, а темна частина супутника буде зменшуватися, поки Місяць не поверне свій звичайний вигляд.

Фази місячного затемнення 14 березня 2025 року (скриншот)

Поради для спостерігачів:

Підготовка. Перевірте прогноз погоди на ніч та ранок 14 березня, щоб обрати найкраще місце для спостереження.

Обладнання. Хоча затемнення буде видно неозброєним оком, використання бінокля або телескопа дозволить розглянути деталі поверхні Місяця.

Фотографування. Для зйомки затемнення підійде камера з можливістю ручного налаштування витримки та діафрагми. Використання штатива забезпечить стабільність зображення.

Безпека. На відміну від сонячного затемнення, спостереження за місячним затемненням є безпечним для очей і не потребує спеціальних захисних засобів.

Астрологічні аспекти "Кривавого Місяця"

Деякі астрологи вважають, що "Кривавий Місяць" може впливати на емоційний стан та енергетику людей. Рекомендується в цей період бути уважними до своїх відчуттів, практикувати медитацію та уникати важливих рішень. Однак наукових доказів такого впливу немає, тому ці поради слід сприймати з обережністю.

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