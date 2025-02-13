7 продуктів, які містять вітамін К і забезпечують нормальне згортання крові

Вітамін K важливий для загального стану здоров’я, тому важливо уникати дефіцитів. Є певні продукти, які швидко наситять організм таким мікроелементом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
Вітамін K - це незамінний жиророзчинний елемент, який:
Він існує у двох основних формах - K1 (філлохінон), який переважно міститься у зелених листових овочах, і K2 (менахінон), який синтезується бактеріями та міститься у ферментованих продуктах, яйцях і м’ясі.
Вітамін K2 має додатковий вплив на здоров’я кісток і серцево-судинної системи.
До ознак дефіциту вітаміну К відносять:
Дефіцит вітаміну K трапляється рідко у здорових дорослих, оскільки він надходить із їжею і частково синтезується бактеріями кишківника.
Проте групи є ризику - новонароджені, люди з порушенням всмоктування жирів.
До причин дефіциту відносять:
Продукти, багаті на вітамін К:
Вітамін К1 міститься переважно у зелених овочах, тоді як вітамін К2 присутній у ферментованих продуктах (квашена капуста), сирі, мʼясі та яйцях.
За словами експерта, вітамін буде краще засвоюватись разом із жирами, тому додавайте до страв авокадо, горіхи або авокадо.
А також враховуйте, що термічна обробка овочів може знизити вміст вітаміну К, тому краще споживати їх у сирому або мінімально обробленому вигляді.
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