7 продуктів, які містять вітамін К і забезпечують нормальне згортання крові

Чим корисний вітамін К

Вітамін K - це незамінний жиророзчинний елемент, який:

забезпечує нормальне згортання крові

сприяє формуванню міцних кісток

підтримує здоров’я серця

Він існує у двох основних формах - K1 (філлохінон), який переважно міститься у зелених листових овочах, і K2 (менахінон), який синтезується бактеріями та міститься у ферментованих продуктах, яйцях і м’ясі.

Вітамін K2 має додатковий вплив на здоров’я кісток і серцево-судинної системи.

Ознаки дефіциту

До ознак дефіциту вітаміну К відносять:

кров довго згортається

часті носові кровотечі чи синці без явних причин

рани та подряпини довго не загоюються

остеопенія та остеопороз (крихкість кісток)

Дефіцит вітаміну K трапляється рідко у здорових дорослих, оскільки він надходить із їжею і частково синтезується бактеріями кишківника.

Проте групи є ризику - новонароджені, люди з порушенням всмоктування жирів.

До причин дефіциту відносять:

﻿﻿захворювання шлунково-кишкового тракту (целіакія, муковісцидоз, захворювання тонкого кишечника

﻿﻿порушення відтоку жовчі (холестаз)

﻿﻿тривале застосування антибіотиків

﻿﻿недостатнє споживання жирів у раціоні

Які продукти містять вітамін К

Продукти, багаті на вітамін К:

﻿﻿зелені листові овочі: шпинат, капуста, броколі, кале

﻿брюссельська капуста

﻿﻿ферментовані продукти та напої

﻿﻿сир, яйця, йогурт

﻿﻿соєві боби

﻿﻿рослинні олії (особливо соєва та ріпакова)

﻿﻿горіхи

Вітамін К1 міститься переважно у зелених овочах, тоді як вітамін К2 присутній у ферментованих продуктах (квашена капуста), сирі, мʼясі та яйцях.

За словами експерта, вітамін буде краще засвоюватись разом із жирами, тому додавайте до страв авокадо, горіхи або авокадо.

А також враховуйте, що термічна обробка овочів може знизити вміст вітаміну К, тому краще споживати їх у сирому або мінімально обробленому вигляді.