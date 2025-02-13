UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

7 продуктів, які містять вітамін К і забезпечують нормальне згортання крові

Чим корисний вітамін К для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вітамін K важливий для загального стану здоров’я, тому важливо уникати дефіцитів. Є певні продукти, які швидко наситять організм таким мікроелементом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Чим корисний вітамін К

Вітамін K - це незамінний жиророзчинний елемент, який:

  • забезпечує нормальне згортання крові
  • сприяє формуванню міцних кісток
  • підтримує здоров’я серця

Він існує у двох основних формах - K1 (філлохінон), який переважно міститься у зелених листових овочах, і K2 (менахінон), який синтезується бактеріями та міститься у ферментованих продуктах, яйцях і м’ясі.

Вітамін K2 має додатковий вплив на здоров’я кісток і серцево-судинної системи.

Ознаки дефіциту

До ознак дефіциту вітаміну К відносять:

  • кров довго згортається
  • часті носові кровотечі чи синці без явних причин
  • рани та подряпини довго не загоюються
  • остеопенія та остеопороз (крихкість кісток)

Дефіцит вітаміну K трапляється рідко у здорових дорослих, оскільки він надходить із їжею і частково синтезується бактеріями кишківника.

Проте групи є ризику - новонароджені, люди з порушенням всмоктування жирів.

До причин дефіциту відносять:

  • ﻿﻿захворювання шлунково-кишкового тракту (целіакія, муковісцидоз, захворювання тонкого кишечника
  • ﻿﻿порушення відтоку жовчі (холестаз)
  • ﻿﻿тривале застосування антибіотиків 
  • ﻿﻿недостатнє споживання жирів у раціоні

Які продукти містять вітамін К

Продукти, багаті на вітамін К:

  • ﻿﻿зелені листові овочі: шпинат, капуста, броколі, кале
  • ﻿брюссельська капуста
  • ﻿﻿ферментовані продукти та напої
  • ﻿﻿сир, яйця, йогурт
  • ﻿﻿соєві боби
  • ﻿﻿рослинні олії (особливо соєва та ріпакова)
  • ﻿﻿горіхи

Вітамін К1 міститься переважно у зелених овочах, тоді як вітамін К2 присутній у ферментованих продуктах (квашена капуста), сирі, мʼясі та яйцях.

За словами експерта, вітамін буде краще засвоюватись разом із жирами, тому додавайте до страв авокадо, горіхи або авокадо.

А також враховуйте, що термічна обробка овочів може знизити вміст вітаміну К, тому краще споживати їх у сирому або мінімально обробленому вигляді.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаВітаміниЗдоров'я