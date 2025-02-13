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7 продуктов, которые содержат витамин К и обеспечивают нормальное свертывание крови

Чем полезен витамин К для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Витамин K важен для общего состояния здоровья, поэтому важно избегать дефицитов. Есть определенные продукты, которые быстро насытят организм таким микроэлементом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.

Чем полезен витамин К

Витамин K - это незаменимый жирорастворимый элемент, который:

  • обеспечивает нормальную свертываемость крови
  • способствует формированию крепких костей
  • поддерживает здоровье сердца

Он существует в двух основных формах - K1 (филлохинон), который преимущественно содержится в зеленых листовых овощах, и K2 (менахинон), который синтезируется бактериями и содержится в ферментированных продуктах, яйцах и мясе.

Витамин K2 оказывает дополнительное влияние на здоровье костей и сердечно-сосудистой системы.

Признаки дефицита

К признакам дефицита витамина К относят:

  • кровь долго свертывается
  • частые носовые кровотечения или синяки без явных причин
  • раны и царапины долго не заживают
  • остеопения и остеопороз (хрупкость костей)

Дефицит витамина K случается редко у здоровых взрослых, поскольку он поступает с пищей и частично синтезируется бактериями кишечника.

Однако группы риска - новорожденные, люди с нарушением всасывания жиров.

К причинам дефицита относят:

  • заболевания желудочно-кишечного тракта (целиакия, муковисцидоз, заболевания тонкого кишечника
  • нарушение оттока желчи (холестаз)
  • длительное применение антибиотиков
  • недостаточное потребление жиров в рационе

Какие продукты содержат витамин К

Продукты, богатые витамином К:

  • зеленые листовые овощи: шпинат, капуста, брокколи, кале
  • брюссельская капуста
  • ферментированные продукты и напитки
  • творог, яйца, йогурт
  • соевые бобы
  • растительные масла (особенно соевое и рапсовое)
  • орехи

Витамин К1 содержится преимущественно в зеленых овощах, тогда как витамин К2 присутствует в ферментированных продуктах (квашеная капуста), сыре, мясе и яйцах.

По словам эксперта, витамин будет лучше усваиваться вместе с жирами, поэтому добавляйте в блюда авокадо, орехи или авокадо.

А также учитывайте, что термическая обработка овощей может снизить содержание витамина К, поэтому лучше потреблять их в сыром или минимально обработанном виде.

 

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