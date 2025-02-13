7 продуктов, которые содержат витамин К и обеспечивают нормальное свертывание крови

Чем полезен витамин К

Витамин K - это незаменимый жирорастворимый элемент, который:

обеспечивает нормальную свертываемость крови

способствует формированию крепких костей

поддерживает здоровье сердца

Он существует в двух основных формах - K1 (филлохинон), который преимущественно содержится в зеленых листовых овощах, и K2 (менахинон), который синтезируется бактериями и содержится в ферментированных продуктах, яйцах и мясе.

Витамин K2 оказывает дополнительное влияние на здоровье костей и сердечно-сосудистой системы.

Признаки дефицита

К признакам дефицита витамина К относят:

кровь долго свертывается

частые носовые кровотечения или синяки без явных причин

раны и царапины долго не заживают

остеопения и остеопороз (хрупкость костей)

Дефицит витамина K случается редко у здоровых взрослых, поскольку он поступает с пищей и частично синтезируется бактериями кишечника.

Однако группы риска - новорожденные, люди с нарушением всасывания жиров.

К причинам дефицита относят:

заболевания желудочно-кишечного тракта (целиакия, муковисцидоз, заболевания тонкого кишечника

нарушение оттока желчи (холестаз)

длительное применение антибиотиков

недостаточное потребление жиров в рационе

Какие продукты содержат витамин К

Продукты, богатые витамином К:

зеленые листовые овощи: шпинат, капуста, брокколи, кале

брюссельская капуста

ферментированные продукты и напитки

творог, яйца, йогурт

соевые бобы

растительные масла (особенно соевое и рапсовое)

орехи

Витамин К1 содержится преимущественно в зеленых овощах, тогда как витамин К2 присутствует в ферментированных продуктах (квашеная капуста), сыре, мясе и яйцах.

По словам эксперта, витамин будет лучше усваиваться вместе с жирами, поэтому добавляйте в блюда авокадо, орехи или авокадо.

А также учитывайте, что термическая обработка овощей может снизить содержание витамина К, поэтому лучше потреблять их в сыром или минимально обработанном виде.