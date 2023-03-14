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Містять багато вітамінів: топ-5 смачних та бюджетних видів риби

Топ-5 смачних видів риби (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Риба є цінним джерелом незамінних для організму омега-3 жирних кислот. Також у ній багато білка, різноманітних вітамінів і мінералів.

Про це повідомила нутриціолог Аліна Сапіга в Instagram.

Чому риба корисна

Риба і морепродукти багаті на йод, омега-3 жирні кислоти, вітамін D, фосфор, калій та інші вітаміни і мінерали, які необхідні для здорового функціонування організму людини.

Нутриціолог радить включити у свій раціон щонайменше двічі на тиждень жирні сорти риб, та хоч щодня вживати і інші морські продукти, які найбільше до смаку, але не забувайте про різноманіття.

Топ-5 бюджетних видів риби

Скумбрія

Жирна риба має у своєму складі велику кількість вітаміну D та В12, омега-3 жирні кислоти, фтор, фосфор, йод, калій та мідь. Найпростіші та водночас найсмачніші способи приготування - це запечена риба та засолена.

Тріска

Ц високобілкова риба з незначною кількістю жирів в складі. Містить вітаміни В, А, Е, омега-3 жирні кислоти, мікроелементи: фосфор, йод, магній, фтор, калій та інші.

Найкраще її запекти у фользі, додати спецій та прянощів до свого смаку.

Горбуша

Таку рибу ще називають "рожевий лосось". Високобілкова риба з невеликою кількістю жирів в складі. Місить в собі багато йоду, фосфору, вітаміни групи B, А, С, Е, РР, омега-3 жирні кислоти.

Рибу можна запекти у фользі з лимоном і сіллю.

Хек

Хек - високобілкова, низькокалорійна та нежирна риба. Має в складі вітаміни групи B, кальцій, залізо, фосфор, цинк, омега-3, фтор та інші вітаміни і мікроелементи.

Морський окунь

Нутриціолог каже, що така риба має високий вміст легкозасвоюваного білка та помірну кількість жирів. Має в складі вітаміни групи B, А, РР, D, мінерали: калій, кальцій, йод, фосфор, магній і хром.

Раніше експерти називали 4 види риби, яка допоможе схуднути.

Також ми писали, як швидко позбутися запаху смаженої риби в будинку.

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рибанутриціолог